La Sinfónica de Entre Ríos recorrió a Wagner y Reger bajo la dirección de Alfons Reverté

La Sinfónica de Entre Ríos se presentó en La Vieja Usina, bajo la conducción del director invitado Alfons Reverté. Gentileza: Paula Osti

La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos se presentó este sábado en La Vieja Usina con un programa concentrado en el repertorio alemán romántico y postromántico. En el podio estuvo el catalán Alfons Reverté, invitado por Luis Gorelik, director artístico de la formación. Wagner ocupó la primera parte de la noche; después llegó Max Reger, con el estreno en Entre Ríos de sus Variaciones y fuga sobre un tema de Mozart.

“Vengo de Barcelona, invitado por el maestro Luis Gorelik, que tuvo la amabilidad de brindarme la posibilidad de trabajar con esta magnífica orquesta”, contó Reverté. Habían sido pocos días de ensayo para preparar un programa construido alrededor de “un nombre que prácticamente no necesita presentaciones, como es Richard Wagner, y otro también conocido, pero cuya música es menos difundida, como Max Reger”.

De Wagner se escucharon dos momentos muy distintos de su producción: la Obertura de Rienzi y el Preludio y muerte de amor de Tristán e Isolda. La distancia entre una obra y otra —no sólo temporal, también musical— era parte del planteo del concierto.

Alfons Reverté invitó a conocer los compositores y sus obras. Gentileza: Paula Osti

“Se trata de dos fragmentos de óperas suyas, una de juventud y otra de madurez, que nos permiten conocer dos lenguajes muy diferentes de este compositor”, explicó el director.

Rienzi pertenece a los primeros años de Wagner y conserva todavía influencias de la tradición operística francesa. La historia gira alrededor de Cola di Rienzo, el dirigente romano del siglo XIV que intentó recuperar el ideal político de la antigua Roma y acabó asesinado.

Cuando Wagner escribió Tristán e Isolda, su lenguaje ya había cambiado profundamente. Reverté se detuvo en esa transformación y en una escritura que terminó alterando algunas de las certezas armónicas de su época.

“El lenguaje de Wagner fue evolucionando y transformando incluso el concepto de la armonía orquestal hacia una sensación de eterno movimiento”, señaló.

El fragmento elegido corresponde al final de la ópera. Isolda encuentra muerto a Tristán y la muerte aparece como la única posibilidad de volver a reunirse con él. Después de explicar el contexto y algunos aspectos de la escritura, Reverté dejó por un momento la cuestión técnica. “Son páginas de música muy profundas. Ustedes le pueden poner el vestido personal que quieran, pero déjense llevar con ella”, comentó.

La segunda parte del concierto cambió el clima. Las Variaciones y fuga sobre un tema de Mozart, de Max Reger, toman como punto de partida el tema inicial de la Sonata para piano Nº 11 en La mayor, K. 331, de Mozart. A partir de esa melodía, Reger construye una serie de variaciones hasta desembocar en la fuga final.

Para hablar del compositor, Reverté recurrió a una imagen que ayuda a entender esa escritura: lo definió como un “constructor”, un “arquitecto de la música”.

“Con su gran oficio como constructor, como arquitecto de la música, hizo una fórmula musical que se conoce como tema con variaciones. Es decir, presentar un tema e irlo modificando para terminar finalmente con otra gran forma musical, que es la fuga”.

La explicación se volvió más técnica cuando apareció el contrapunto, esa escritura en la que varias líneas melódicas avanzan a la vez, se cruzan y conservan al mismo tiempo su independencia. El propio Reverté se encargó de bajar la solemnidad: “Si se lo digo así dirán: esto es complicado. Es que realmente lo es”.

Reger ocupa un lugar particular dentro de la música de comienzos del siglo XX. Mientras otros compositores empezaban a romper de manera más abierta con las formas heredadas, él seguía trabajando sobre una tradición que Reverté trazó desde Bach hasta Beethoven y Brahms.

Eso también se escucha en la obra elegida. La orquesta no funciona siempre como un gran bloque: la trama se abre, las voces se separan y aparecen pequeños grupos —a veces instrumentos individuales— con líneas propias.

“Es un grandísimo ejercicio de música de cámara para la orquesta, porque es tal el desgranado que hace del uso de la orquesta que hay momentos en que prácticamente cada músico, o grupos muy pequeños de músicos, están tocando partes diferentes”, explicó Reverté.

El concierto permitió escuchar, primero, dos momentos casi opuestos dentro del propio Wagner y, después, una obra mucho menos habitual en los programas sinfónicos. Antes de una de esas páginas, Reverté había señalado que conocer la historia y la construcción de una obra puede ayudar a escucharla. Después, sólo queda disfrutar de la música.