Llega el segundo encuentro del ciclo Filosofía de Entre Casa

El encuentro tendrá lugar este miércoles a las 20 en La Casa de la Cultura.

El segundo encuentro del ciclo Filosofía de Entre Casa tratará sobre el Pensamiento Crítico como guía para navegar en Internet. Será este miércoles 21 de octubre, a las 20, en La Casa de la Cultura de Entre Ríos (Carbó y 9 de julio, Paraná), con entrada libre y gratuita.

El ciclo Filosofía de Entre Casa presenta su segundo capítulo, titulado El Pensamiento Crítico como guía para navegar en Internet, una invitación a reflexionar sobre el uso de las redes sociales y la importancia de la lógica y el pensamiento crítico a la hora de interpretar la información que circula en el entorno digital.

La actividad contará con la participación del Dr. Manuel Dahlquist y el Lic. Enrique Mihura, quienes propondrán herramientas prácticas para distinguir los buenos argumentos de los malos, reconocer falacias, evaluar fuentes y analizar críticamente las afirmaciones, los discursos y las propuestas que se encuentran a diario en Internet.

La charla tendrá un enfoque participativo, con ejemplos propuestos por los invitados y situaciones que surjan del propio auditorio, para poner en común experiencias, preguntas y reflexiones sobre los desafíos de informarse y comunicarse en la actualidad. El ciclo propone dialogar y debatir sobre la relación de la Filosofía con la vida cotidiana.

Filosofía de Entre Casa es parte de CUAC! Cultura Activa, el programa anual de actividades de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos.