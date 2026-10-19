Se inauguró una muestra sobre periodismo agropecuario en Entre Ríos

Quedó inaugurada la exposición “Comunicar el campo. El periodismo agropecuario en Entre Ríos” en el Museo Casa de Gobierno, organismo de la Secretaría de Cultura provincial. La propuesta, realizada en conjunto con la Asociación Entrerriana de Periodistas Agropecuarios (AEPA), podrá visitarse hasta el 14 de noviembre inclusive.

Durante la apertura, el secretario de Cultura de Entre Ríos, Julián Stoppello, en declaraciones al portal oficial del Gobierno de la provincia señaló: “Esta muestra es una manera de homenajear a los trabajadores de prensa que, desde hace años, dan voz a la producción, sus problemáticas y a quienes trabajan en el ámbito rural. También es un reconocimiento a la trayectoria de los periodistas agropecuarios de la provincia”.

Por su parte, el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de Entre Ríos, Raúl Alberto Boc-Hó, destacó: “Valoro y felicito a la Asociación Entrerriana de Periodistas Agropecuarios y al museo por llevar adelante esta iniciativa, que permite difundir el trabajo de los periodistas agropecuarios, quienes acercan al productor no solo información, sino también capacitación y formación”. A su vez, la presidenta de la AEPA, Dana Olivera Taleb, expresó: “Esta muestra refleja la evolución de la comunicación a lo largo del tiempo, desde las herramientas que se utilizaban años atrás hasta las nuevas narrativas. También busca reconocer la trayectoria de los periodistas agropecuarios, y propone traspasar la tranquera para que el público en general conozca de cerca cómo y qué se produce en el territorio provincial”.

Sobre la muestra

"Comunicar el campo. El periodismo agropecuario en Entre Ríos" recupera las voces y el trabajo de quienes comunican la realidad del campo entrerriano, a través de diarios, revistas, fotografías, archivos históricos y registros audiovisuales. La iniciativa cuenta con la participación de periodistas de distintos puntos de Entre Ríos y el acompañamiento de medios de comunicación con trayectoria en la provincia. Asimismo, colaboraron instituciones clave para el desarrollo y la difusión del conocimiento agropecuario, como el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y la Bolsa de Cereales de Entre Ríos.

La muestra podrá visitarse hasta el 14 de noviembre inclusive. Los interesados en recorrer la exposición pueden acercarse al Museo Casa de Gobierno, ubicado en la intersección de México y Córdoba, en Paraná, de martes a viernes, de 7:30 a 13:30, y los sábados, de 9 a 12.