Una nueva edición de Pantallas de Papel abordará la inmigración judía en Entre Ríos

La Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Entre Ríos llevará a cabo la segunda jornada del ciclo de cine y literatura denominado Pantallas de Papel este jueves 22 de octubre a partir de las 19 en el Salón de Actos de la unidad académica, ubicado en la calle Urquiza 552 de la capital provincial.

La propuesta se desarrollará en el marco de una Acción de Extensión Universitaria articulada para explorar y analizar los puntos de contacto, influencias recíprocas y cruces entre el lenguaje audiovisual y la creación literaria, cómo base para reflexionar sobre las narrativas históricas que forman parte de la identidad regional e integran el patrimonio cultural entrerriano.

Durante el desarrollo de la velada, la programación estará dedicada a la proyección del largometraje Los gauchos judíos, obra cinematográfica dirigida por el realizador Juan José Jusid y estrenada en el año 1975. La cinta recrea el proceso histórico de llegada a la provincia de Entre Ríos de los contingentes de inmigrantes judíos que, tras escapar de las persecuciones y la hostilidad imperantes en la Rusia zarista a finales del siglo XIX, se establecieron en el territorio provincial para fundar las primeras colonias agrícolas hebreas en la Argentina, iniciando un proceso de integración social, trabajo de la tierra y convivencia comunitaria en el ámbito rural entrerriano.

Luego, se abrirá un espacio de diálogo e intercambio coordinado por el docente Alexis Chausovsky, quien orientará el debate vinculando el contenido argumental de la película con los textos del escritor y periodista Alberto Gerchunoff. En particular, la conversación abordará los cruces temáticos presentes en los libros Entre Ríos, mi país, La obra literaria y Autobiografía, analizando la visión del autor sobre el paisaje humano, la memoria colectiva y la adaptación de los colonos.

La actividad será de acceso libre y gratuito.