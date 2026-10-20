Arte en Conexión presenta un recital poético inmersivo en el Domo del Mirador TEC

El ciclo Arte en Conexión tendrá este viernes a las 20, su séptima fecha del año en el Domo 360° del Mirador TEC, en Paraná.

El ciclo Arte en Conexión tendrá este viernes 23 de octubre su séptima fecha del año en el Domo 360° del Mirador TEC, en Paraná. La propuesta será Los elementos, un recital poético inmersivo protagonizado por integrantes del Taller de Escritura Literaria Esa voz que llevamos dentro, que coordina la escritora y docente Belén Zavallo. La actividad comenzará a las 20, con entrada libre y acceso por orden de llegada, ya que la capacidad de la sala es limitada.

El taller funciona en el ámbito de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER) y reúne semanalmente a personas interesadas en la escritura y la lectura. En esta ocasión, algunas de esas producciones saldrán del espacio habitual del taller para encontrarse con las posibilidades tecnológicas del Domo.

Las lecturas estarán acompañadas por recursos sonoros y visuales, en un espacio equipado con proyección 3D, mapping interactivo y un sistema de sonido especializado. La intención es que la palabra escrita forme parte de una experiencia que involucre también el espacio, las imágenes y la escucha.

Desde el Departamento Cultura de UADER señalaron que el recital “insiste en la trascendencia de la palabra poética y el acto performático de pronunciar en el tiempo y espacio, tomando la dimensión del arte y la importancia de habitar lugares públicos”.

Las voces y el paisaje

Para Belén Zavallo, la experiencia del taller está ligada también a la forma en que la escritura puede modificar la mirada sobre lo cotidiano.

“Las voces poéticas de nuestra ciudad modifican la visión del paisaje, teniendo en cuenta que la forma en que miramos es cultural”, sostiene. Y agrega: “Escribir y posicionar la voz nos da un nuevo punto de vista. Y nuestro taller imprime una mirada nueva, una forma de estar en el mundo y de nombrarlo”.

Zavallo destaca además el trabajo que se sostiene durante el año: “Muchas personas participan semana a semana del taller, escriben, leen, piensan y plantean su posición con el lenguaje”.

La experiencia tiene un antecedente cercano. El año pasado, dentro del mismo ciclo, se realizó Geografía del Poema, también con integrantes del taller. Aquella propuesta buscó vincular la escritura con las posibilidades del Domo, a partir de la lectura de producciones propias acompañadas por estímulos sonoros, visuales y performáticos. Los elementos retoma ahora esa búsqueda con nuevos textos y otra puesta.

Arte en Conexión es una iniciativa conjunta de UADER y el Gobierno de Entre Ríos, a través de la Secretaría de Modernización, Ciencia, Tecnología e Innovación. El ciclo propone cruces entre distintas expresiones artísticas y las herramientas tecnológicas disponibles en el Mirador TEC.

La séptima fecha será este viernes 23 de octubre, a las 20, en el Domo 360° del Mirador TEC, con entrada libre hasta completar la capacidad de la sala. Para consultas, se encuentra disponible el correo cultura@uader.edu.ar.