Cantantes y músicos locales ofrecerán una noche tanguera

Las agrupaciones musicales Tangos Entrerrianos y Las Arrabaleras ofrecerán un espectáculo homenaje a Roberto Galán bajo el título "Si lo sabe, cante tango", el cual se desarrollará este viernes 23 octubre en Cantina Ferrero (Piedrabuena 133).

La propuesta artística reunirá actuaciones en vivo, intervenciones humorísticas, sorteos y un segmento participativo con el público a través de un espacio donde los concurrentes puedan interpretar piezas tangueras acompañados por instrumentistas profesionales del género.

La grilla sobre el escenario estará encabezada por la agrupación Arrabaleras, conformada por las cantantes Ángela Herrera y Silvina Badano, junto con la formación Tangos Entrerrianos, integrada por los músicos Martín Carrere, Juan Penas y Santiago Weber.

Además, desde la organización anunciaron la presencia de artistas invitados sorpresa que se sumarán a lo largo de la función.

El desarrollo del evento incluirá la puesta a disposición de una carta de tangos elegibles para los espectadores que deseen sumarse a cantar en vivo.

Para reservas, comunicarse al 343 5069799.