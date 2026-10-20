Dieron a conocer los ganadores y menciones del Premio Literario Juan L. Ortiz 2026

Se conocieron los ganadores del Premio Literario Provincial Juan L. Ortiz 2026.

La Biblioteca Provincial, organismo de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, anunció los resultados de la edición 2026 del Premio Literario Provincial Juan L. Ortiz. La convocatoria fue abierta y tuvo una alta participación federal.

Este certamen tiene como propósito promover y difundir la escritura poética contemporánea de autores entrerrianos, contribuyendo así al fortalecimiento del campo literario de la provincia.

En esta oportunidad, el jurado estuvo integrado por Miguel Ángel Federik, Lucía Schwartzman y Diego Suárez.

Ganadores

-Parte incompleto (seudónimo: Margarita Olmos) - María Fernanda Barreto (Paraná).

-Ejercicios sobre la fe (seudónimo: Luciérnaga Roja) - Claudia Vanesa Almada (Gualeguaychú).

-Manual de la compostura y la materia (seudónimo: Somos Lino y Cal) - Pablo Ignacio Echeverría (Gualeguaychú).

Menciones

-Florece el barro (seudónimo: Amapola) - María Emilia Villalba (Gualeguaychú).

-Hay tantas cosas lindas (seudónimo: Telémaco) - Marcelo Darío Barzan (Concepción del Uruguay).

-Bajo qué color del aire (seudónimo: Yaguarí) - Carla Olivera (Gualeguaychú).

La Biblioteca Provincial felicita a los autores galardonados y agradece la participación de todos los poetas de la provincia que formaron parte de esta convocatoria.

Fuente: Noticias Gobierno de Entre Ríos