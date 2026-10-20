El Almacén de los 33 recibirá un taller de rap y poesía junto a una jornada de micrófono abierto

El espacio abrirá sus puertas a un taller de rap, poesía y música en vivo.

El espacio cultural Almacén de los 33, ubicado en la intersección de calles Vacío y Courreges, llevará a cabo una doble propuesta artística y formativa orientada a la expresión escrita, el rap y la música independiente. La programación se pondrá en marcha con una primera clase abierta y gratuita del Taller de Rap y Poesía el próximo martes 26 de octubre, previa al inicio oficial de las clases establecido para el martes 3 de noviembre, a la que se sumará el encuentro musical y de micrófono abierto denominado "Voces Libres" el viernes 30 de octubre a partir de las 21, con la actuación en vivo del artista Gurí Ramos.

La iniciativa persigue el objetivo de ofrecer a la comunidad local herramientas de escritura y técnicas de rima, además de generar un escenario participativo de intercambio para que jóvenes y adultos puedan compartir ideas y producciones propias, sin la necesidad de contar con experiencia previa para ello.

Las actividades pedagógicas del taller estarán estructuradas en dos franjas horarias diferenciadas según los grupos de edad. El primer turno funcionará a las 19 enfocado en jóvenes y estudiantes del nivel secundario, mientras que el segundo bloque se desarrollará a las 21 destinado a personas mayores de edad y estudiantes universitarios.

Tras la jornada diagnóstica y gratuita, el taller regular mantendrá un costo mensual de $10.000 y los cupos serán limitados. Las inscripciones deberán realizarse enviando un mensaje al 343 5178970.

Complementando el espacio de formación, la jornada del viernes 30 de octubre congregará en el Almacén a referentes del arte independiente bajo la consigna de las expresiones libres y la resistencia cultural. La velada contará con la presentación de Gurí Ramos y dispondrá de un segmento de micrófono abierto para que el público pueda sumarse de manera espontánea a cantar, rapear o recitar poesía sobre el escenario.

El acceso al evento del viernes se realizará bajo la modalidad de contribución voluntaria a la gorra.