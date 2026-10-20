La obra "Galileo, el mensajero de las estrellas" llega a La Vieja Usina

Los directores Gachi Rezzónico y Guali Venturini llevarán a escena la obra de teatro infantil "Galileo, el Mensajero de las Estrellas" este sábado 24 de octubre a las 19 en el Centro Cultural y de Convenciones La Vieja Usina, ubicado en calle Gregoria Matorras 861 de la ciudad de Paraná.

La propuesta escénica fue concebida como una comedia de aventuras dirigida a las infancias y sugerida para niños mayores de 6 años junto a sus familias, y se desarrollará mediante la combinación de actuaciones en directo, trabajo de iluminación y ambientación musical para rescatar la figura histórica del astrónomo y físico italiano Galileo Galilei, con el propósito de abordar temáticas vinculadas al conocimiento científico, la superación de prejuicios y la libertad de cada persona para elegir su propio camino.

El elenco sobre el escenario estará integrado por los actores Juampi Amarillo, Valeria Pereyra y Silvina Allegrini.

El montaje técnico y artístico de la producción cuenta con el diseño de imágenes e iluminación a cargo de Desi Darrichon, la musicalización y efectos sonoros diseñados por Roma Acosta, la confección de vestuario realizada por Dani Rudel, la construcción de elementos escénicos coordinada por Aylén Rothar, el maquillaje caracterizador de Judith Diment, el diseño gráfico de Ayelén Sarli, el registro fotográfico de María Santi y las labores de difusión conducidas por Lorena Bogado.

La función será arancelada, con un valor de entrada anticipada a $12.000 para personas mayores de edad y de $10.000 para menores, mientras que la tarifa general de acceso en la puerta será de $15.000. Para reservas, comunicarse al 343 5108155.