Los Nocheros cerrarán este domingo en Paraná, la gira nacional por sus 40 años

Los Nocheros, este domingo a las 21 en Paraná, en el Centro Provincial de Convenciones.

Los Nocheros llegarán a Paraná el próximo domingo 25 de octubre con Nocheros, 40 años. El show, el espectáculo con el que celebran cuatro décadas de trayectoria. La presentación, que tendrá lugar desde las 21, en el Centro Provincial de Convenciones, en San Martín 15, marcará además el cierre de la gira nacional aniversario.

El concierto propone un recorrido por distintas etapas de la historia del grupo salteño y por muchas de las canciones que se instalaron en el repertorio popular argentino. Entre la tierra y el cielo, Signos, Roja boca y Canción del adiós son algunos de los títulos que forman parte de una trayectoria que comenzó en Salta en 1986.

A lo largo de estos 40 años, Los Nocheros construyeron una identidad reconocible dentro del folclore y alcanzaron públicos que excedieron los circuitos tradicionales del género. Su repertorio combinó elementos de raíz folklórica con una fuerte presencia de la canción romántica, una fórmula que acompañó buena parte de su expansión durante las décadas de 1990 y 2000.

El grupo publicó más de 25 discos y llevó sus canciones a escenarios de Argentina y otros países. En ese recorrido recibió Premios Gardel y nominaciones a los Latin Grammy, además de atravesar diferentes etapas y cambios en su formación.

La gira de los 40 años recupera buena parte de ese cancionero y lo organiza como un repaso por cuatro décadas de música. Paraná fue elegida como última escala del recorrido nacional, por lo que la presentación tendrá un carácter especial dentro de la celebración.

Nocheros, 40 años. El show se presentará el 25 de octubre en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná. Las entradas se encuentran a la venta a través de Gradatickets y en Flamingo Bar.