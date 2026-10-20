Se exhibirá un documental sobre la represión en el Delta entrerriano en el salón de Agmer

El equipo de realización integrado por Rosana Carmarán, Sebastián Pittavino, Omar Lagraña y Juan Menoni proyectará la película documental titulada Pasó en el Delta: Vuelos de la muerte en Entre Ríos este jueves 22 de octubre a las 18 en el Salón Susana Peta Acevedo de la Seccional Paraná de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos, ubicado en la calle Laprida 136 de la capital provincial.

La actividad es organizada en forma conjunta por la productora independiente Producciones del Sur del Sur y el gremio docente, y se desarrollará con el propósito de visibilizar la reconstrucción histórica de la represión ilegal en el territorio entrerriano, aportar herramientas para la memoria y promover el debate sobre las acciones de derechos humanos desarrolladas en la región.

El largometraje audiovisual fundamenta su estructura investigativa en las páginas del libro El lugar perfecto, escrito por el periodista de Gualeguaychú Fabián Magnotta, cuya labor permitió probar documental y judicialmente la utilización del Delta entrerriano como escenario para el arrojo de personas secuestradas desde aeronaves militares durante la última dictadura militar argentina.

El trabajo de rodaje se llevó a cabo entre diciembre de 2025 y enero de 2026 en las localidades de Villa Paranacito, Gualeguaychú, Pueblo Belgrano y Concordia, abordando la etapa de edición y montaje en esta última ciudad entre los meses de enero y abril para registrar los testimonios de pobladores locales, sobrevivientes y referentes judiciales que impulsaron las querellas en la justicia federal.

La ficha técnica del proyecto audiovisualmente contó con la realización integral, sonido directo, edición y montaje a cargo de Juan Menoni, la producción general desempeñada por Rosana Carmarán y Omar Lagraña, las labores de cámara compartidas entre Sebastián Pittavino y Menoni, la operación de dron por el colaborador Sergei Fuad, la incorporación de piezas de música e imágenes generadas por MenonIA, y la recreación de la voz del escritor Rodolfo Walsh interpretada por Juan Pablo Portugau.

La nómina de protagonistas entrevistados en el documental abarca las intervenciones de Fabián Magnotta, Román Venencio, Jorge Temporetti, Matías Ayastuy, Jorge Guardia y la fiscal federal Josefina Minatta.

La entrada será libre y gratuita, abierta a todo público.