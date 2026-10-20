Último día para inscribirse a la convocatoria de microteatro independiente en Entre Ríos

La Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos, en articulación institucional con el Consejo de Teatro Independiente de Entre Ríos, habilitó la inscripción para una convocatoria provincial destinada a seleccionar cinco propuestas de microteatro producidas por grupos, elencos y colectivos artísticos locales, cuyo plazo de postulación permanecerá abierto mediante formulario virtual hasta las 23:59 de este martes 20 de octubre.

La iniciativa se llevará a cabo bajo el marco de un convenio de cooperación entre ambas entidades con la finalidad de promover la producción, circulación y visibilización de las artes escénicas autogestivas entrerrianas, además de propiciar espacios de intercambio y reflexión en torno a problemáticas sociales contemporáneas, otorgando a cada una de las cinco producciones ganadoras un estímulo económico de $2.000.000 para concretar sus puestas en escena en la ciudad de Paraná.

El reglamento establece que los proyectos postulados deberán encuadrarse dentro del formato de microteatro, con una extensión temporal estimada de entre 7 y 15 minutos de duración, debiendo presentarse en su versión audiovisual completa al momento de la inscripción.

Además, las obras deberán estar conformadas por un equipo de entre dos y cuatro personas que cubran las labores de actuación, dirección, asistencia y técnica, requiriéndose que el 100% de sus integrantes figure empadronado en los registros del sector.

En cuanto a las líneas argumentales, los textos dramáticos tendrán que abordar de manera obligatoria alguno de los cinco ejes temáticos: género, ambiente, entorno digital, arraigo-desarraigo o identidad.

El proceso de selección estará a cargo de un jurado evaluador conformado por tres especialistas designados por la unidad académica de la UNER, quienes trabajarán entre el 21 y el 28 de octubre para escoger una propuesta por cada una de las cinco regiones culturales que estructuran el Contier.

Tras la notificación del dictamen programada para el 30 de octubre, los cinco elencos ganadores exhibirán sus obras el 12 de noviembre en el Auditorio Rodolfo Walsh de la Fcedu, situado en la calle Buenos Aires 389 de Paraná, en el marco del Foro El teatro independiente como poética de la Re Insistencia.

La inscripción debe realizarse completando este formulario.

Por consultas, escribir al correo electrónico convocatoriacontier@gmail.com.