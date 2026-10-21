Alumnos de la Escuela de Fotografía Roberto Prevedi expondrán sus trabajos finales

La Asociación de Fotógrafos Profesionales de Entre Ríos albergará la muestra y concurso de estudiantes de segundo año.

Los alumnos pertenecientes al segundo año de la Escuela de Fotografía Profesional Roberto Prevedi expondrán sus producciones fotográficas finales en el marco de una muestra y concurso anual que se llevará a cabo este viernes 23 de octubre a las 20 en la sede de la Asociación de Fotógrafos Profesionales de Entre Ríos, ubicada en la calle Pellegrini 585 de la ciudad de Paraná.

La actividad se desarrollará mediante el montaje de una galería con las obras seleccionadas por cada estudiante, con el propósito de marcar la finalización de su trayecto formativo de dos años de duración, compartir con la comunidad local los conocimientos adquiridos en materia de iluminación y composición visual, y someter sus proyectos a la evaluación de un certamen que reconocerá el aprendizaje alcanzado.

La exhibición representará la culminación del ciclo lectivo para la promoción de futuros profesionales de la imagen, quienes a lo largo de su cursado desarrollaron prácticas orientadas al dominio del lenguaje fotográfico, la técnica del manejo de la luz y la estructuración conceptual de proyectos visuales.

Durante la jornada, las personas que concurran podrán apreciar los abordajes temáticos y las búsquedas estéticas desarrolladas por los estudiantes durante su último tramo académico.

Desde la organización resaltaron la importancia de acompañar esta instancia de cierre de carrera, señalando que la presencia del público general, familiares y referentes del sector resulta clave para respaldar la inserción de los nuevos fotógrafos en el campo laboral de la provincia y poner en valor el esfuerzo dedicado al estudio de la disciplina.

La entrada será libre y gratuita.