Belén Zavallo y la escritura como trinchera

El ciclo "Arte en Conexión", impulsado por la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader) y el Gobierno provincial, presentará este viernes 23 de octubre a las 20 el recital poético "Los elementos", una propuesta que reunirá textos de integrantes del Taller de Escritura Literaria "Esa voz que llevamos dentro", coordinado por la escritora, docente y tallerista Belén Zavallo. La actividad se realizará en el Domo 360° del Mirador TEC de Paraná, con entrada libre y gratuita.

Según explicó Belén Zavallo en A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), la posibilidad de compartir el trabajo de quienes escriben en el taller es una parte fundamental de la experiencia, tanto por el lugar que ocupa la literatura en sus vidas como por la oportunidad de llevar esas voces a un espacio público.

La escritora destacó la importancia de que existan espacios de formación y encuentro vinculados con la literatura, especialmente porque la convocatoria reúne a personas con recorridos muy diferentes.

La experiencia que se verá en el Domo es también una manera de trasladar al escenario parte del trabajo que se desarrolla durante los encuentros del taller, donde las personas participantes escriben, leen, comparten sus textos y construyen una relación con el lenguaje a partir de consignas, lecturas y conversaciones. Según explicó Zavallo, al espacio se acercan personas que trabajan en otras actividades, jóvenes que estudian y adultos mayores que ya están jubilados, pero que encuentran en la escritura una forma de expresión y de descubrimiento personal.

"La gente que va al taller es gente que se dedica a otra cosa, que no escribe habitualmente", relató. Para ella, se trata de una actividad que abre preguntas, habilita formas de expresión y permite que aparezcan aspectos de la experiencia personal que no siempre encuentran espacio en otros ámbitos. "Es un espacio de liberación y un espacio también de descubrimiento que los tiene muy atravesados y que los pone en un lugar de constantes inquietudes", explicó.

En ese proceso, Zavallo considera que trabajar con otros permite encontrarse con experiencias, emociones y perspectivas que no necesariamente forman parte de la propia historia, ya que "se escribe en comunidad y uno se transforma".

Desde su mirada, leer y escuchar las producciones de otras personas amplía la experiencia y permite acercarse a realidades que, por las condiciones de la vida y la vorágine, quizá no se conocerían de otra manera.

"Nos hacemos más humanos y más sensibles leyendo, conocemos cosas que no conoceríamos de otro modo porque también la vida nos reduce a ciertos espacios y condiciones y determinados movimientos", afirmó. Por eso, la posibilidad de compartir los textos en un recital también implica exponerse, poner la propia voz en circulación y aceptar que aquello que se escribió en un espacio de trabajo compartido pueda generar resonancias en personas que no participaron del proceso.

La relación entre la escritura y la manera de mirar el mundo es otro de los ejes que atraviesa el trabajo de Zavallo. La coordinadora del taller sostiene que "las voces poéticas de nuestra ciudad modifican la visión del paisaje, teniendo en cuenta que la forma en que miramos es cultural".

La coordinadora también destacó que la escritura "es muy particular porque no es condescendiente con nadie ni con nada y entonces aparecen libremente muchas cosas que asombran y que también posicionan la voz en el mundo".

La organización del taller requiere, además, un trabajo de acompañamiento que no termina cuando concluye cada encuentro. Zavallo contó que las reuniones se realizan los lunes de manera presencial y los viernes en modalidad virtual, pero que el vínculo entre sus integrantes continúa durante la semana. A través de grupos de WhatsApp y consultas personales, quienes participan mantienen el contacto, comparten inquietudes y siguen trabajando sobre sus textos. Esa continuidad fue construyendo un vínculo afectivo que, según la escritora, también influye en la manera de abordar las producciones y acompañar a quienes se animan a compartirlas.

"Nos hablamos permanentemente, me hacen consultas fuera de horario, el trato es de persona a persona, nos queremos, nos acompañamos, nos alegramos", contó. La confianza es importante porque la escritura puede poner en palabras experiencias sensibles y dejar expuestas emociones que no siempre resultan una tarea sencilla de compartir. Por eso, el trabajo docente incluye también la responsabilidad de cuidar el modo en que se comentan los textos y se acompañan los procesos de cada persona.

El recital "Los elementos" también se vincula con la búsqueda de nuevas formas de acercar la poesía a públicos que no necesariamente están habituados a participar de lecturas literarias. Zavallo considera que todavía existen prejuicios acerca de este género y que muchas personas pueden pensar que la poesía es una práctica reservada a quienes la leen o la escriben de manera habitual. "El espacio de lo poético es una trinchera que defiendo, que habito y que trato de compartir con otros", afirmó la docente.

El ciclo "Arte en Conexión" se desarrolla en el Domo 360° del Mirador TEC, un espacio equipado con sistema de proyección 3D, mapping interactivo y sonido especializado.

La actividad tiene como antecedente "Geografía del Poema", una experiencia realizada el año pasado en el mismo ciclo y que también propuso combinar la escritura con recursos tecnológicos. En ambas iniciativas, las personas que participan del taller leen sus propias producciones y son acompañadas con estímulos sonoros y visuales.