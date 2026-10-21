“Cómplices” propone una noche de stand up en Arde La Ribera

"Cómplices", el 7 de noviembre, un show de stand up.

El humor tendrá una nueva cita en Paraná con "Cómplices", un espectáculo de stand up que reunirá a cinco comediantes el próximo sábado 7 de noviembre, a las 21.30, en Arde La Ribera, Laurencena 1.240.

La propuesta contará con las actuaciones de Joni Bentancur, El Berton, Lili Bayarres, Rodri Ramírez y Santiago Marcos. Cuatro de los integrantes llegarán desde Buenos Aires y compartirán escenario con una formación pensada para reunir distintas miradas y estilos dentro del humor en vivo.

El show será a la gorra y las reservas pueden realizarse al 343 4179998, contacto de Santiago.

Además de la función, el espacio ofrecerá servicio de comidas y bebidas durante la noche.

Cómplices se presenta como una propuesta de humor directo, descontracturado y con cruces entre comediantes de distintas procedencias. La cita será el sábado 7 de noviembre, desde las 21.30, en Arde La Ribera.