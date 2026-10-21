Crespo se prepara para vivir la 32ª Fiesta Nacional de la Avicultura y la Maratón Deportiva

La Municipalidad de Crespo y la Asociación Civil Crespo Capital Nacional de la Avicultura llevaron a cabo el lanzamiento oficial de la 32ª Fiesta Nacional de la Avicultura, un acontecimiento festivo, productivo y cultural que se desarrollará durante las jornadas del viernes 6, sábado 7 y domingo 8 de noviembre en el predio ubicado sobre el Acceso Presidente Raúl Ricardo Alfonsín y Alemanes del Volga.

La iniciativa se lleva adelante con el propósito de exhibir el potencial industrial, comercial, emprendedor y gastronómico de la región, además de generar ingresos económicos directos para instituciones de bien público, clubes y comisiones sociales crespenses a través de la explotación de servicios gastronómicos, estacionamientos y competencias.

En la faz artística, la fiesta dispondrá de espectáculos en el Escenario Principal y en el espacio de la Peña Joven, integrando a referentes musicales locales, regionales y de proyección nacional. La grilla del Escenario Principal ofrecerá el viernes 6 las actuaciones de La Sin Nombre con Meri Velázquez, Te Re Suena, Maple, Tiana y sus Chamameceros, con el cierre de la banda de rock Turf.

El sábado 7 se presentarán Pont a Bailar, Sin Código, Maravillas Alemanas, La Triple E, Herencias Alemanas y el show central de El Polaco.

El domingo 8 subirán al escenario Los del Gualeyán, Juan Manuel Bilat, Runa Kuyai, la Orquesta Sinfónica Municipal y el cierre a cargo de Soledad Pastorutti.

Por su parte, la Peña Joven reunirá el viernes a Sin Código, Soñé con Existir, Generación Folklore, Sofi Morales, Cata Grasmick y DJ Juani Buyotti; el sábado a Betina Exner, Te Re Suena, Los del Quincho, Somos Rock, Valentina Osorio, Meli Exner y DJ Santi Schneider; mientras que el domingo actuarán La Triple E, Estilo Vargas, Nico Zárate, Abysmo y Cani Strato.

El certamen gastronómico Pollo al Disco Solidario se concretará el domingo 8 de noviembre con un pozo de $20.000.000 en premios destinados a financiar proyectos de instituciones locales propuestos por los equipos competidores, distribuyendo los montos entre el primer, segundo y tercer puesto evaluados por el jurado, así como también entre los tres primeros lugares del certamen de redes sociales por cantidad de me gusta, quedando excluidos de esta última categoría los tres ganadores de la cocina.

Paralelamente, durante las jornadas del viernes 6 y sábado 7, cocineros invitados elaborarán diversas recetas a base de ave ante el público.

Para el acceso al predio ferial, los residentes de Crespo y su ejido abonarán $26.000 el viernes, $24.000 el sábado y $30.000 el domingo, o bien un combo por las tres jornadas de $56.000, ingresando de manera gratuita los menores de hasta 16 años inclusive.

Para los visitantes procedentes de otras localidades y provincias, las tarifas diarias serán de $35.000 el viernes, $30.000 el sábado y $45.000 el domingo, o el combo de tres días a $80.000, con acceso gratuito para menores de hasta 10 años inclusive.

En todos los casos, las personas jubiladas contarán con un descuento del 20% en pases diarios o combos realizando la compra en la puerta del predio.

Las personas con discapacidad ingresarán sin cargo presentando el Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Las entradas anticipadas para locales pueden adquirirse de lunes a viernes de 7 a 12 en el edificio municipal de calle 25 de Mayo 943 y en las oficinas de tránsito del Área de Prevención y Seguridad Urbana en la Terminal de Ómnibus, ubicada en la intersección de San Martín y French.

La antesala al evento principal

El sábado 31 de octubre se disputará la Maratón de la Avicultura con horario de largada a las 17 desde el Acceso Presidente Raúl Ricardo Alfonsín, en la zona del Parque del Lago. La jornada atlética contempla un circuito competitivo de 10 kilómetros sobre un trazado urbano por diversos barrios y entrega de medallas para quienes completen el recorrido, además de una prueba participativa y recreativa de 5 kilómetros sin costo de inscripción destinada a caminatas familiares y aeróbicas.

La competencia de 10 kilómetros estará dividida en categorías por edades para damas y caballeros desde los 17 hasta más de 65 años y personas con discapacidad y durante el recorrido podrán acceder a los puestos de hidratación y frutas.

El esquema de premios en efectivo no acumulativos del 1º al 5º puesto de la clasificación general ($260.000, $190.000, $160.000, $120.000 y $80.000) y del 1º al 10º puesto de la clasificación general local ($180.000, $130.000, $90.000, $70.000, $60.000, $50.000, $45.000, $40.000, $35.000 y $30.000), junto con medallas para los tres primeros lugares de cada categoría.

La inscripción a la maratón de realiza a través de este formulario.

La palabra de las autoridades

El intendente de Crespo, Marcelo Cerutti, subrayó el orgullo y el esfuerzo colectivo para sostener una celebración que refleja la identidad del trabajo articulado entre el sector público y el privado, y resaltó que el movimiento de vecinos y visitntes de otras locaidades ayudará a repuntar la economía comercial local y beneficiará de forma directa a comisiones de entidades como Acadme, el Hogar Nuevo Amanecer y el Hogar de Ancianos del Hospital San Francisco de Asís, organismos que tendrán a su cargo la administración de los espacios de estacionamiento vehicular.

Por su parte, la presidenta de la Asociación Civil Crespo Capital Nacional de la Avicultura, Mariela Gallinger, remarcó la significación de la avicultura como "motor de empleo, desarrollo tecnológico, arraigo familiar y futuro para la región".