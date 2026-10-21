La Mala presentó en Paraná su proyecto cooperativo de comunicación

La revista La Mala, nacida hace tres años en Gualeguaychú, llegó a Paraná para presentar su experiencia de comunicación cooperativa e independiente. El encuentro se realizó el pasado viernes en la Sala Antequeda del Centro Experimental de Arte Contemporáneo, con un público integrado por periodistas, artistas, lectores, colaboradores y referentes de distintas organizaciones sociales.

Con 156 ediciones semanales publicadas, el proyecto aborda política, literatura, ambiente, salud mental, Derechos Humanos, educación y arte, entre otros temas. Durante la presentación, sus integrantes hablaron del modo en que trabajan, de las agendas que eligen sostener y de una apuesta que coloca el análisis por encima de la velocidad informativa.

“Priorizamos el análisis a la inmediatez y no dejamos que la lógica del clic y la viralización se imponga por encima de otros valores que mueven nuestro laburo”, explicó el periodista Luciano Peralta, uno de los fundadores de la revista.

La actividad se realizó en el marco de Refugio, la muestra que reúne más de 400 ilustraciones de Diego Abu Arab, artista que también forma parte de La Mala. Esa presencia del dibujo no es secundaria dentro del proyecto.

“Somos de los pocos medios que sigue contando con la caricatura y el dibujo como un instrumento de comunicación satírico, algo que es tan propio de la tradición argentina”, señaló Abu Arab.

El artista vinculó además esa elección con la historia cultural de Gualeguaychú. “Somos de la ciudad de Fray Mocho, fundador de la icónica revista Caras y Caretas, así que nos encanta seguir abonando a esa forma de comunicación pensante, ácida y que cuente con el dibujo como canal para decir aquello que con palabras es más difícil”.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del secretario de Cultura de Entre Ríos, Julián Stoppello, mientras que la conversación fue moderada por Estefanía de la Fuente, gualeguaychuense radicada en Paraná e integrante de la histórica revista Barriletes.

Una parte importante de la conversación estuvo dedicada a las decisiones editoriales de La Mala y a los temas que encuentran allí un espacio cuando quedan relegados de otras agendas.

“Creemos que vale la pena narrar aquello que queda en los márgenes de lo dicho, ya sea por incómodo o por estar fuera de las lógicas de mercado que suelen imponerse sobre lo que se comunica”, sostuvo la politóloga Agustina Díaz, integrante del equipo de redacción.

Para Díaz, la revista busca ser un lugar donde puedan aparecer “injusticias, luchas y también heroicidades de un montón de gente que nos inspira y esperanza”.

La participación de jóvenes de distintas localidades de Entre Ríos es otro de los rasgos que el equipo señaló durante el encuentro. El comunicador social Isidro Alazard definió a La Mala como un medio joven no sólo por sus tres años de existencia, sino también por la forma de pensar quiénes producen los contenidos.

“Buscamos no sólo hablar de las temáticas que atraviesan a las juventudes, sino que sean esas juventudes las que piensen, discutan y publiquen en nuestro medio”, expresó. Y destacó que jóvenes de distintas ciudades de la provincia encontraron allí un espacio para compartir reflexiones y visibilizar experiencias sociales, ambientales y culturales.

Sobre el final de la jornada, Diego Abu Arab entregó algunas ilustraciones de la revista a referentes de Paraná, en un gesto que buscó recuperar los vínculos construidos durante estos tres años entre las dos costas entrerrianas.

La activista Catalina Aranda y miembros de la Unidad Vinculación Ecologista recibieron copias del Mapa del Daño Ambiental, elaborado a partir de una investigación sobre problemáticas ambientales de Entre Ríos. Nora Aracil, directora de comparsa y referente cultural de Paraná, recibió una pieza de Carnaval Ilustrado destinada al Museo Popular de Carnaval de Paraná. También fue reconocida Zul Bouchet, politóloga y colaboradora de la revista, con una de las ilustraciones que acompañaron sus publicaciones.

El cooperativismo apareció, finalmente, como una de las definiciones centrales del proyecto.

“Defendemos los valores del cooperativismo, no desde una mirada romántica sino como una postura política que ordena nuestro trabajo”, planteó Federico Peralta, gestor cultural, productor y editor audiovisual de La Mala.

Para el equipo, esa forma de organización está directamente vinculada con la independencia editorial. “Sabemos que la independencia nos da la libertad de decir lo que pensamos y abrir espacio a esas agendas acalladas o emergentes. Cada persona que se suscribe a la revista lo hace porque confía en nosotros y ese vínculo nos da fuerzas y perspectivas de futuro”, concluyó Peralta.