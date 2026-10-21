La Noche de Pijamas cumple 15 años y lo celebra con una amplia agenda cultural

La Biblioteca Popular del Paraná llevará a cabo el próximo sábado 31 de octubre la décimo quinta edición de la Noche de Pijamas, un evento cultural y recreativo abierto a niños, niñas y familias que se desarrollará en el edificio de calle Buenos Aires 256 y en espacios aledaños como la Plaza San Miguel y el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la capital provincial, con el objetivo de celebrar el aniversario de esta iniciativa de promoción de la lectura a través de espectáculos artísticos, narraciones de cuentos, juegos, música en vivo y talleres creativos.

La jornada comenzará a las 19 y convoca al público a asistir en prendas de dormir o pijama para recorrer diversos escenarios que funcionarán en simultáneo.

El programa artístico dispondrá de múltiples puntos de encuentro, como será el Escenario María Elena Walsh montado sobre la calle Buenos Aires con la conducción de María Luz Gómez y Nadia Villarino, donde desde el inicio de las actividades se presentarán el Instituto Rita Riso, el Instituto Musical Raúl Varelli, el Instituto Ballerina, el Grupo Los Macanos Borondongos, la escuela de arte y movimiento Fluir con la obra "Destellos bajo el agua", la Escuela de Música, Danza y Teatro Profesor Constancio Carminio con danza contemporánea, Tribality Studio, el acto alusivo por los 15 años de la festividad, la Batucada Musiqueros de la Posta del Copnaf y un cierre musical con Benito y Tomasa junto a su banda Los Rockan.

De manera paralela, el Escenario Javier Villafañe ubicado en la Plaza San Miguel recibirá a las agrupaciones Grupo Farolas, Tribality Studio, el Taller de Canto Grupal de la biblioteca guiado por Rusa Salomone, el Taller de Canto Infantil Vocal Lab y el dúo integrado por Ro Ducasse y Ale Basiliquiotis.

El Consejo Profesional de Ciencias Económicas albergará propuestas participativas como el taller de escritura creativa "Tus tres deseos" a cargo de Martín Nilva y sesiones de juegos de rol, mientras que en el espacio Laura Devetach instalado en el quincho de dicha entidad, bajo la coordinación de la profesora Yanina Remedi, se ofrecerán rondas de canciones para bebés con Virginia Colignon, Germán Colignon y Priscila Marignac, narraciones con pictogramas sobre la obra "¿Por qué los elefantes prefieren jugar a la mancha?" a cargo de un equipo psicopedagógico integrado por Paula Tarabini, Candela Amateis, Milagros Golpe, Marcos Armoa e Irina Cipriani, participaciones del Club de Narradoras de la UNER, cuentos con Kamishibai de Andrea Almada, intervenciones de alumnas de viola de la Escuela Suzuki del Paraná y lecturas de Melisa Zorn con el texto ¡Que llega el lobo!.

En el interior de la sala de lectura de la biblioteca se presentarán el Coro Estable de Niños y Adolescentes de la Escuela Coral Número 1 Mario Monti, la narradora Rita Dellacqua con la propuesta Amores de caramelo, cuentos de Ely y Juan Pedro, junto a las actuaciones de Eli Rossa y Viviana Gerboni, además de las interpretaciones del dúo Ellas cantan y cuentan.

En los sectores al aire libre de la Plaza San Miguel, el Parque Escolar Rural Enrique Berduc montará el espacio "El sueño de una semilla" para mostrar el desarrollo de los plantines hacia la formación de bosques, acompañado por el rincón de juegos de la Biblioteca del Copnaf.

A lo largo del cuadrante comprendido sobre calle Buenos Aires, entre Alameda de la Federación y Laprida, se desplegarán de forma simultánea intervenciones de personajes literarios entre la gente, maquillaje artístico, espacios de lectura, el puesto informativo institucional, el patio gastronómico y los puestos de difusión de la Asociación ASI Basta, el Colegio de Terapistas Ocupacionales de Entre Ríos y firmas acompañantes.

La entrada será libre y gratuita, pero se solicita a quienes puedan acercar alimentos no perecederos que quedarán a beneficio del Comedor Guadalupe.

Cronograma detallado de las actividades y sus horarios:

Escenario María Elena Walsh - Calle Buenos Aires

Conducen María Luz Gómez y Nadia Villarino

19. Apertura. Instituto Rita Riso.

19:30. Instituto Musical Raúl Varelli.

20 Instituto Ballerina.

20:10 Grupo Los Macanos Borondongos.

20:30 "Destellos bajo el agua". Fluir, escuela de arte y movimiento.

20:40. Instituto Rita Riso.

21:10. Danza contemporánea. Escuela de Música, Danza y Teatro “Prof. Constancio Carminio”.

21:20. Tribality Studio.

21:30. 15 años de Magia. Noche de Pijamas en la Biblioteca.

21:45. Batucada Musiqueros de la Posta del Copnaf.

22. Benito y Tomasa y su banda Los Rockan.

Escenario. Javier Villafañe

Plaza San Miguel

20:15. Grupo Farolas.

20:30. Tribality Studio.

20:45. Taller de canto grupal Biblioteca Popular. Guía Rusa Salomone.

21. Taller de Canto Infantil "Vocal Lab".

21:20. Ro Ducasse y Ale Basiliquiotis.

Consejo Profesional de Ciencias Económicas

Taller de escritura creativa: "Tus tres deseos". Con Martín Nilva.

Juegos de rol.

Espacio Laura Devetach: Quincho del Consejo Profesional de Ciencias Económicas

Coordina Prof. Yanina Remedi.

19. Ronda de canciones y narraciones para bebés. Virginia Colignon, Germán Colignon y Priscila Marignac.

19:30. Narraciones con pictogramas: "¿Por qué los elefantes prefieren jugar a la mancha?"

Psicoped. Paula Tarabini, Candela Amateis, Milagros Golpe, Marcos Armoa e Irina Cipriani.

19:50. Club de narradoras de la UNER.

20:10. Cuentos con Kamishibai. Andrea Almada.

20:20. Alumnas de viola de la Escuela Suzuki del Paraná.

20:30. Club de narradoras de la UNER.

20:50. Cuento ¡Que llega el lobo! Por Melisa Zorn.

21. Narraciones con pictogramas: ¿Por qué los elefantes prefieren jugar a la mancha?

Psicoped. Paula Tarabini, Candela Amateis, Milagros Golpe, Marcos Armoa, Irina Cipriani.

21:20. Club de narradoras de la UNER.

21:40. Cuentos con Kamishibai. Andrea Almada.

21:50. Cierre e invitación al escenario principal.

Edificio de la Biblioteca - Sala de lectura

19:30. Coro Estable de Niños y Adolescentes. Escuela Coral Nº 1 "Mario Monti".

20:15. Narraciones. "Amores de caramelo. Historias dulces que se derriten de risa". Rita Dellacqua.

Cuentos de Ely y Juan Pedro.

20:45. Dúo Ellas cantan y cuentan.

21:30. Narraciones. "Amores de caramelo. Historias dulces que se derriten de risa". Rita Dellacqua.

Cuentos de Ely y Juan Pedro.

Actuaciones de Eli Rossa y Viviana Gerboni.