Los Macanos Borondongos proponen una función de comedia sobre Toulouse-Lautrec

El grupo teatral Los Macanos Borondongos llevará a escena la obra "Una conferencia muy animada acerca de la vida y obra de Toulouse-Lautrec" este sábado 24 de octubre a las 19 en la librería Barco de Papel, espacio situado en la calle Gregoria Matorras de San Martín 825 de la ciudad de Paraná.

La función de realizará con el objetivo de acercar al público local una propuesta de teatro independiente que combina la divulgación artística, el humor y la dramaturgia entrerriana.

La trama del espectáculo gira alrededor de Mariano Albornoz, un conferencista de profesión que llega ante un auditorio colmado con la idea de impartir una disertación ejemplar sobre el trayecto vital y la producción plástica del célebre pintor y cartelista francés Henri de Toulouse-Lautrec. Sin embargo, la constante torpeza, las distracciones y la dispersión del disertante desencadenan una sucesión de enredos que terminan poniendo en duda su idoneidad para llevar a término la exposición, hasta que un acontecimiento inesperado sobre el tramo final de la obra genera un giro sorpresivo.

La puesta en escena cuenta con la actuación de un elenco integrado por los actores Juan Carlos Izaguirre, Alexis Chausovsky y Fernando Aníbal Rabellino. El texto dramático fue redactado por el propio Izaguirre, mientras que la dirección general y el montaje colectivo corresponden al Grupo Los Macanos.

La función está recomendada para el público adulto y niños a partir de los 10 años.

La actividad se desarrollará bajo la modalidad de entrada a la gorra con acceso por orden de llegada.