Milo Lockett, sobre el mural borrado del San Roque: “Me duele por todo lo que significó, no estoy enojado”

Milo Lockett habló con ANÁLISIS luego de conocerse la noticia sobre su mural tapado en el Hospital San Roque.

Este martes, ANÁLISIS publicó que el mural que Milo Lockett había pintado en 2017 en el Hospital Materno Infantil San Roque de Paraná fue cubierto y ya no puede verse en el hall de ingreso. Durante casi nueve años, la obra formó parte de uno de los sectores más transitados del hospital de niños.

Lockett la había realizado el 5 de octubre de 2017, durante una visita a Paraná. Pintó directamente sobre la pared, sin boceto previo, y contó entonces que había tomado como referencia los verdes del paisaje que encontró al llegar a la ciudad. La intervención buscaba acercar el arte al ámbito de la salud y, especialmente, a los chicos y las familias que pasan por el hospital.

Aquel día había dejado además una frase que volvió a circular cuando se conoció que la pintura había sido tapada: “No es tan importante la obra del artista sino lo que genera”.

Milo Lockett pintó este mural en el Hospital San Roque en 2017.

Después de la publicación, ANÁLISIS se contactó con Milo Lockett y, poco después, el artista llamó a este medio. Ya había recibido numerosos mensajes, aunque todavía no sabía qué estaba ocurriendo con el mural. Fue en esa conversación que se enteró de que la obra había sido cubierta.

“Me duele por todo lo que significó para mí: viajar, estar con la gente, con los chicos”, dijo.

Cuando recuerda aquella jornada, habla menos de la pintura que de las personas que se fueron acercando mientras trabajaba.

“Tiene un valor afectivo con la gente que participó, con los médicos que se acercaron a dar una pincelada. Eso es lo que más me duele, pero está lejos de mi alcance”.

También recuerda a los chicos internados y a sus familias. “Muchos chicos pasaron por el mural, acompañaron. Se acercaba una madre que te cebaba un mate. La tristeza está en esa parte afectiva”.

La noticia comenzó a llegarle de distintas maneras. “Me empezaron a llegar mensajes y no sabía qué pasaba hasta que vos hablaste. Me impresionó el cariño de la gente”, contó.

“Me hubiese gustado restaurarlo”

Lockett desconoce qué llevó a cubrir la obra y prefiere no atribuir razones que no conoce. Menciona, entre las posibilidades, el deterioro que suele producirse en algunas paredes.

“Por ahí tienen salitre y empiezan a descascararse. Muchas veces no hay presupuesto, no hay tiempo. Quizás por eso tomaron la decisión de taparlo”.

Si ese hubiera sido el problema, dice, estaba dispuesto a intervenir nuevamente. “Me hubiese gustado restaurarlo. Si me hubiesen llamado para eso, lo hubiésemos hecho. Si se deterioró, a lo mejor se hubiese podido restaurar”.

No es la primera vez que le ocurre algo similar con una obra realizada en un espacio público. “Esas cosas pasan, duele por todo lo que significó en su momento. No está bien, pero escapa a nosotros. Pasa todo el tiempo, no es una cosa aislada”.

También habló de las decisiones que se toman sobre lugares públicos y que van cambiando según quién los administra. “La gente que va pasando por los lugares públicos toma decisiones que no son de toda la sociedad, toma decisiones de acuerdo a sus gustos. Es ajeno a nosotros”, señaló. “Las decisiones que para algunos son correctas, para otros no”.

Volvería al San Roque

Lockett insiste en que no está enojado y tampoco quiere convertir lo ocurrido en una discusión política. “No tengo conflicto para nada, no tomo parte ni de un lado ni de otro. Uno por ahí sobredimensiona el daño. Me ha pasado y no tengo conflicto con eso”.

Incluso volvería a pintar en el hospital. “Si se da la oportunidad de pintar en otra parte del San Roque, lo haría con mucho gusto. Me gusta todo lo que puedo hacer. Cada vez que tengo que intervenir algo, lo hago; sólo depende del tiempo”, expresó.

Su vínculo con Paraná, asegura, tampoco cambió. “Es una ciudad que siempre me recibió muy bien”.

En las últimas horas volvió a sentir esa cercanía. “Me llamó mucha gente, recibí muchos mensajes, mucho cariño por todo esto”.

En 2017, mientras pintaba aquella pared, Lockett había dicho que lo importante no era tanto la obra como aquello que podía generar. Casi nueve años después, el mural ya no está a la vista, pero algo de eso quedó. Quedó en quienes lo recuerdan, en los mensajes que recibió el artista y en todo lo que aquella pared llena de color pudo aportar durante años a un lugar donde, muchas veces, también hacen falta un abrazo y un poco de calidez.