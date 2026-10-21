Música en esta Orilla tiene una nueva fecha en el Centro Cultural Juan L. Ortiz

Cin In Love With Jazz y Entre Tres, este jueves en el Juan L.

El ciclo Música en esta Orilla continúa con una nueva jornada dedicada a la música en vivo en Paraná. En esta oportunidad, el público podrá disfrutar de las presentaciones de Cin In Love With Jazz y Entre Tres, dos propuestas que formarán parte de la programación impulsada a través de Convocatorias Culturales. La actividad tendrá lugar este jueves 22 de octubre, a las 20, en el Centro Cultural Juan L. Ortiz.

A través de Convocatorias Culturales, la Municipalidad de Paraná sostiene que este tipo de políticas públicas "fortalecen el desarrollo de la escena artística local, generan oportunidades de trabajo para músicos en espacios culturales públicos".

Estas propuestas permiten que proyectos musicales de la ciudad contribuyan a sostener una agenda diversa, con lugar para distintas expresiones y recorridos artísticos.

La entrada será libre y gratuita.