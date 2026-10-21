Se realizará el primer Encuentro Entrerriano de Bandas y Ensambles

El primer Encuentro Entrerriano de Bandas y Ensambles reunirá a agrupaciones musicales de distintas localidades de la provincia. La actividad será este sábado 24 de octubre, a las 16, en La Vieja Estación de Victoria, con entrada libre y gratuita.

Victoria será escenario del primer Encuentro Entrerriano de Bandas y Ensambles, una propuesta que reunirá a bandas municipales, instituciones de formación musical y agrupaciones invitadas, en una jornada destinada a celebrar la música, promover el intercambio cultural y fortalecer los vínculos entre las comunidades.

Participarán agrupaciones de distintas localidades entrerrianas: la Banda Municipal de Música de Hasenkamp; Banda Municipal del Centenario de Viale; Banda Municipal de Música de Cerrito; Banda Municipal de Música Sebastián Ingrao, de Victoria; Escuela Arte en Música, de Paraná; Banda Municipal de Bovril y la Banda Municipal de San Benito. Como invitada especial, llegará desde Rosario la Banda Infanto Juvenil Rosa Ziperovich.

El primer Encuentro Entrerriano de Bandas y Ensambles busca visibilizar el trabajo que vienen realizando las agrupaciones musicales de la provincia y generar un espacio de encuentro para músicos de diferentes edades y trayectorias, poniendo en valor el trabajo de las bandas y ensambles, la formación artística y el aporte de estas expresiones culturales a la vida de las comunidades.

La actividad se desarrollará con acceso libre y gratuito.