Siete obras formarán parte de la programación de la segunda muestra del Profesorado de Teatro

La Cátedra de Actuación I correspondiente a la carrera del Profesorado de Teatro de la sede Paraná llevará a cabo la segunda jornada de su muestra anual el próximo lunes 2 de noviembre a las 20 en el Auditorio Profesor Walter Heinze de la Escuela de Música, Danza y Teatro Profesor Constancio Carminio, institución ubicada en la calle Italia 61 de la capital entrerriana.

La actividad se desarrollará bajo la coordinación pedagógica del profesor Juan Domé y contará con la operación técnica y el diseño lumínico coordinado por la Cátedra de Iluminación a cargo del profesor Sergio Fabri, con el objetivo de presentar ante el público las producciones escénicas y los procesos de construcción de personajes trabajados por los estudiantes a lo largo del ciclo lectivo.

La programación del encuentro estará integrada por una serie de siete interpretaciones individuales que abordarán diversos géneros y temáticas dramáticas de autores nacionales e internacionales.

La jornada se abrirá con la obra "No sólo están locos los halcones, también enloquecen las palomas", del autor Francisco Garzón Céspedes, interpretada por el actor Alan Hirschfeld, cuya trama expone la decisión de una mujer que, tras sufrir una brutal agresión física a un mes de mudarse con su pareja, busca romper el ciclo de violencia de género antes de convertirse en una víctima fatal mediante el sedado y amordazamiento de su agresor, asumiendo la mutilación como vía de emancipación frente al miedo y la humillación.

A continuación, la actriz Mariana Sotelo llevará a escena la obra "Plata viva", de Ana Paula Atencio, centrada en una empleada de Rapipago que al regresar de un evento empresarial a su humilde hogar alivia sus pies mientras le narra a su madre cómo se infiltra en reuniones de la alta sociedad vestida con un traje negro para experimentar la plata viva en lugar de la plata muerta que cuenta en la ventanilla.

El recorrido teatral continuará con la presentación de "La violación", pieza escrita por Darío Fo y Franca Rame e interpretada por la actriz Ludmila Pierotti, quien encarnará la narración minuciosa del secuestro y la agresión sexual colectiva sufrida por una mujer a manos de cuatro hombres en una furgoneta, soportando cortes y humillaciones aferrada a la música de una radio para no perder la razón antes de caminar hacia una comisaría y dar marcha atrás por temor a la revictimización.

Posteriormente, la actriz María Florencia Padula interpretará "La bestia", de Candela Rimoldi, propuesta que aborda la historia de Candela, una mujer que recurre a un refugio emocional tras sufrir reveses amorosos o laborales, cuyo origen se remonta a una accidentada fiesta en la ciudad de Tandil que marcó su imagen ante el pueblo y la confronta con la decisión de sanar o seguir aferrada a su pasado.

En el tramo final de la función, la actriz Amanda Pérez presentará el "Monólogo de la gringa", de Abel Pohulanik, donde encarna a una madre tildada de desquiciada por no llorar en el velorio de su hijo Basilio, muerto por un disparo accidental provocado por el hijo del hombre más rico del pueblo. La historia va revelando poco a poco un plan de venganza mediante el adiestramiento de veinte perros famélicos para que lo despedacen.

Luego, el actor Adrián Sánchez interpretará la adaptación del clásico "El gato negro", de Edgar Allan Poe, relatando desde su celda en la víspera de su ejecución la caída en el alcoholismo, el ahorcamiento de su gato Plutón y la paranoia desatada tras la aparición de un segundo animal tuerto con la marca de un patíbulo.

Finalmente, el actor Marcelo Amorosi cerrará la velada con "Las manos de la memoria", obra de su propia autoría en la que representa a Elena, una abuela de casi ochenta años que entabla un diálogo con el público a través de las arrugas y cicatrices de sus manos para reivindicar el valor de la vejez frente a la era digital.

La jornada contará con entrada libre y gratuita, abierta a todo público.