El director del Hospital San Roque explicó por qué se cubrió el mural de Milo Lockett

Alejandro Calógero sostuvo que la pared presentaba un deterioro importante y que las últimas tormentas agravaron las filtraciones hasta alcanzar una instalación eléctrica. Aseguró que no hubo intención de eliminar la obra y adelantó que buscarán contactarse con Milo Lockett para invitarlo a realizar un nuevo mural.

Durante casi nueve años, el mural que Milo Lockett pintó en 2017 acompañó el ingreso al Hospital Materno Infantil San Roque de Paraná. Estaba ahí, en uno de los sectores más transitados del edificio, formando parte del paisaje cotidiano de chicos, familias y trabajadores. Hace pocos días, la obra fue cubierta.

La noticia fue publicada por ANÁLISIS y generó repercusión. El propio Lockett se enteró de lo ocurrido después de que este medio se comunicara con él. Habló entonces del valor afectivo de aquella intervención, recordó a los chicos, a las madres, a los médicos que se habían acercado mientras pintaba y señaló que, de haber sabido que la pared presentaba problemas, le hubiera gustado intentar restaurarla.

Ahora fue el director del hospital, Alejandro Calógero, quien explicó por qué se tomó la decisión. Según señaló, el problema no estuvo en la obra sino en el estado de la pared y, sobre todo, en las filtraciones que aparecieron después de las últimas tormentas.

“En realidad, la intervención y la decisión que se tomó desde el hospital no fue con la intención de borrar una obra artística ni desconocer la trayectoria de Milo Lockett, del cual todos estamos muy agradecidos, a tal punto que hasta el día de hoy guardamos dos obras encuadradas que tenemos en nuestro hospital”, afirmó.

Calógero explicó que la pared ya venía mostrando señales de deterioro. “La decisión fue prevenir un riesgo. Esa pared venía sufriendo deterioros con el paso del tiempo. Es una obra realizada en el año 2017, o sea que ya llevaba nueve años de antigüedad”, indicó.

Con el tiempo, agregó, el mural había comenzado a descascararse y a perder pintura. Pero no fue eso lo que terminó definiendo la intervención.

“Con las últimas tormentas que hemos tenido empezaron a aparecer graves filtraciones provenientes de un patio interno de la maternidad, que afectó fundamentalmente el vértice superior derecho de la pared, con un compromiso importante de la estructura, a tal punto de existir riesgo de caída de mampostería y de revoque”, detalló.

El punto más delicado, según explicó a ANÁLISIS, apareció cuando el agua llegó a una instalación eléctrica. “Lo más grave era que entró agua a una tapa de corriente eléctrica por donde circula cableado eléctrico hospitalario, con alto riesgo de electrocución de la pared”.

Fue entonces, sostuvo, cuando se resolvió actuar. “Ese fue el motivo por el cual, lamentablemente, tuvimos que intervenir la pared para prevenir un riesgo”.

Calógero insistió en que durante los casi tres años que lleva la actual gestión no había existido intención de modificar el mural. “No estaba nuestra intención en absoluto borrar el mural. De hecho, nosotros ya llevamos casi tres años de gestión, no se había intervenido sobre el mural ni era nuestra intención intervenirlo, pero lamentablemente hay situaciones de fuerza mayor que ocurren y que nos hacen tomar decisiones que no son simpáticas para la mayoría”.

También asumió la responsabilidad por la determinación. “Asumimos la responsabilidad de esta decisión claramente, pero no fue la intención borrar una expresión artística, sino prevenir un riesgo”.

En otro tramo, rechazó que se hubiera tratado de una decisión arbitraria. “Esto no es un capricho de dos o tres personas y, menos que menos, atacamos expresiones artísticas de ningún tipo. Al contrario. Estamos a favor de todo eso, pero a veces hay que tomar decisiones antipáticas y los que estamos a cargo de conducir el hospital nos tenemos que hacer responsables”, afirmó.

Calógero señaló además que lleva 34 años trabajando en el Hospital de Niños y remarcó su vínculo con la institución y con quienes la integran.

La dirección del hospital, dijo, conserva imágenes que muestran cómo se encontraba la pared antes de ser intervenida y cuánto había avanzado el deterioro después de las últimas lluvias.

“Tenemos documentos en imágenes de cómo se encontraba y del deterioro que tuvo, fundamentalmente en la última tormenta, cuando hubo gran caída de agua y granizo. Eso fue lo que terminó de hacer que nos decidiéramos ante este enorme riesgo”.

Según explicó, la filtración ya fue reparada. “Esa tapa de conexión eléctrica, donde claramente se ven los cables, en la última tormenta se destapó y salía agua de adentro, que filtraba del techo por un patio interno que tenemos. Eso ya fue restaurado, ya fue arreglado, y eso hizo que lamentablemente tengamos que sacrificar el mural”.

La intervención en esa pared, de todos modos, no será la única. Calógero adelantó que continuarán los trabajos en el sector de ingreso al hospital.

“Tenemos que seguir interviniendo parte de la estructura de ingreso al hospital, ya que el paso de los años ha hecho que sufra un deterioro importante. Tenemos gente que ya empezó a trabajar y vamos a tener que intervenir gran parte de la sala de espera para darle otra impronta al hospital”.

También hizo referencia a las normas de higiene y seguridad que rigen para los establecimientos sanitarios.

“Hay normas de higiene y seguridad a nivel nacional, de higiene y seguridad hospitalaria, a las cuales nos debemos ajustar. Por ahí hay decisiones que no son simpáticas para el resto, pero lamentablemente hay que tomarlas”.

Y reconoció el lugar que el mural había llegado a ocupar dentro del San Roque. “Preferimos sacrificar un mural que era histórico en nuestro hospital y que generaba un alto impacto al ingresar, pero lamentablemente tuvimos que intervenir esa pared porque corría alto riesgo de electrocución”.

La posibilidad de un nuevo mural

La historia podría no terminar ahí. Calógero adelantó que desde el hospital buscarán comunicarse con Lockett. “Asumimos el compromiso de tomar contacto con el señor Milo, hablarlo y poder invitarlo, ya que conocemos de su buena predisposición, a que pueda replantear un mural en nuestro hospital”.

Según contó, la comunidad hospitalaria, especialmente a través de la Cooperadora, mantuvo en otros momentos una relación cercana con el artista.

“La comunidad hospitalaria y, sobre todo, a través de la Cooperadora, ha tenido comunicación directa y muy fluida con Milo”.

La intención coincide, de algún modo, con lo que el propio Lockett había expresado a ANÁLISIS cuando conoció lo sucedido. No mostró enojo, dijo que le hubiera gustado intentar restaurar la obra y dejó claro que volvería a pintar en el San Roque si alguna vez se daba la oportunidad.

El mural de 2017 ya no está a la vista. Pero después de la repercusión, de la explicación del hospital y de la predisposición manifestada por el artista, aparece ahora la posibilidad de que ese vínculo tenga otra oportunidad.