El festival Sonamos Latinoamérica reunirá a músicos de Colombia, Perú y Chile en Paraná

El festival Sonamos Latinoamérica llevará a cabo una nueva jornada de música folclórica e identidad continental en el marco del ciclo Casa Florecida el próximo sábado 31 de octubre a las 21 en el espacio cultural Casa Grande, ubicado en la calle Andrés Pazos 35 de la ciudad de Paraná, con el objetivo de ofrecer un encuentro con las expresiones sonoras tradicionales, sus territorios, historias y referentes de la región.

La velada congregará a artistas y referentes musicales procedentes de Colombia, Perú y Chile, que compartirán sus repertorios de raíz andina y canciones populares con el público local.

La grilla artística de la fecha contará con la participación del Dúo Prado Andino, agrupación colombiana que propone un recorrido instrumental y vocal por las músicas tradicionales de su país y de la región latinoamericana a través de la combinación del tiple y el violín caucano.

La cantautora e intérprete peruana Carmen Gutiérrez, originaria de Jauja y con más de quince años de trayectoria en la escena musical, brindará una presentación centrada en la identidad sonora del Valle del Mantaro y la tradición andina.

La nómina de referentes sobre el escenario se completará con la actuación de la instrumentista chilena Ana Contreras Rodríguez, quien se desempeña como música y directora del espacio Sonamos Latinoamérica Entre Ríos y oficiará de anfitriona del evento, acompañada en guitarra por el músico Marco Pulgar Roa.

Las entradas anticipadas tienen un valor de $12.000. En puerta, el costo será de $15.000. Por reservas, comunicarse al 343 4704095.