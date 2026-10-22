El Museo Conrado Hasenauer alojará la exposición colectiva "Hilatura"

Las creadoras Carolina Bettanin, Eugenia Gómez y Guillermina Rapuzio llevarán a cabo la apertura de la exposición colectiva denominada "Hilatura" este viernes 23 de octubre a partir de las 20 en las salas del Museo Conrado Hasenauer, ubicado en la calle Los Tordos 241 de la localidad de Oro Verde, con el propósito de ofrecer a la comunidad entrerriana un espacio de encuentro donde convergen diversos lenguajes plásticos centrados en la materia, el oficio y la reflexión sobre la memoria a través de obras textiles, cerámicas y de dibujo.

La propuesta reunirá un conjunto de piezas desarrolladas mediante la aplicación de lenguajes como la instalación espacial, la cerámica artística, el dibujo en grafito, las estructuras textiles y la técnica de pirograbado sobre fibra sintética y natural. A partir de estos soportes, las tres autoras indagan en el concepto del hilo como un eje simbólico que remite al paso del tiempo, la construcción de vínculos y la transformación de los materiales.

Durante la noche de apertura se desarrollarán actividades complementarias que abarcarán otras disciplinas artísticas en vivo dentro del propio recinto del museo municipal. Por un lado, las narradoras y músicos Rulo González y Anto Maturana ofrecerán una participación centrada en la palabra y la interpretación de guitarra acústica para acompañar el recorrido del público. Al mismo tiempo, las propias expositoras concretarán una acción performática simultánea basada en la manipulación de barro e hilo.

La entrada será libre y gratuita.