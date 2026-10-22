La obra "Limonada" se presenta este fin de semana en Casa Boulevard

El grupo teatral encabezado por la directora y dramaturga Elba Neme llevará a cabo el estreno de la obra teatral "Limonada" este viernes 23 de octubre a las 21 en la Sala Metamorfosis de Casa Boulevard, espacio cultural ubicado en la calle Ituzaingó 80 de la capital provincial, sumando además dos funciones programadas para el sábado 24 y el viernes 30 de octubre en el mismo horario.

La propuesta cuenta con el apoyo económico e institucional del Instituto Nacional del Teatro y reunirá en escena a un elenco integrado por las actrices Sabina Piccini, Silvina Fontelles, Raquel Freijo, Lucía Tejera y el actor Tovio Velozo, con el objetivo de ofrecer al público una puesta dramática centrada en las disputas sucesorias, la ambición y los condicionamientos de las apariencias sociales en el seno de una familia.

La trama se despliega a partir de la reunión de cuatro hermanos que se congregan con el pretexto de celebrar el cumpleaños de su difunto padre. Sin embargo, el verdadero trasfondo del encuentro radica en el interés de cada uno por quedarse con la titularidad y posesión de la herencia familiar, constituida por una extensión de 14.000 hectáreas conocida como el Gran Limonal.

A lo largo de la celebración, la sirvienta de la casa observa en una posición de silencioso testimonio la trama de conspiraciones, traiciones y secretos guardados entre los miembros del núcleo familiar, cuestionándose sobre la posibilidad de hallar claridad e integridad en medio de un momento dominado por la codicia.

Las entradas anticipadas tienen un valor $15.000, mientras que el costo en la puerta será de $20.000. Por reservas, comunicarse al 343 5101238.