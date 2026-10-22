Marcela Méndez disertará sobre la influencia italiana en la historia del arpa en Argentina

La Asociación Mariano Moreno llevará a cabo este jueves 22 de octubre a las 20 la conferencia titulada "De Nápoles a Buenos Aires: la influencia de la escuela italiana de arpa en el desarrollo del arpa en Argentina", a cargo de la arpista e investigadora Marcela Méndez, en el salón de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos, ubicado en la calle San Martín 553 de la ciudad de Paraná.

La actividad tiene como objetivo recorrer la historia, los vínculos institucionales y las tradiciones musicales que marcaron la evolución de este instrumento en el país, analizando el aporte técnico y pedagógico de los maestros italianos en el Río de la Plata a través de una disertación abierta.

La disertante de la jornada cuenta con un destacado trayecto profesional y pedagógico en el ámbito nacional e internacional, habiendo iniciado sus estudios musicales en la Escuela Superior de Música Celia Torrá de la ciudad de Concepción del Uruguay, de donde egresó en 1994 con el título de Profesora Superior de Arpa tras formarse con la profesora Elena Carfi. Posteriormente, entre los años 1998 y 1999 residió en París mediante una beca otorgada por el Servicio Cultural de la Embajada de Francia para realizar estudios superiores con Marielle Nordmann, profundizando luego sus conocimientos en Italia en 2003 con la arpista e investigadora Mirella Vita.

Méndez es Profesora de Francés desde 1991, Licenciada en Gestión Educativa por la Universidad Católica Argentina desde 2013, posee dominio fluido de los idiomas inglés e italiano y en 2020 se graduó en el Global Leaders Program de Harvard con una maestría en administración de empresas.

En el plano institucional y docente, se desempeñó como solista de arpa de las Orquestas Sinfónicas de Entre Ríos entre 1993 y 2021 y de Santa Fe entre 2003 y 2021, habiendo accedido a ambos cargos mediante concurso público de oposición.

En 2004 fundó la cátedra de Arpa en la Escuela de Niños 9901 de Santa Fe, la cual dictó hasta 2021, mientras que entre 2021 y 2022 ejerció la Dirección Académica de la Fundación del Sistema de Orquestas Juveniles e Infantiles de Argentina.

En la actualidad, la arpista dicta las cátedras de Arpa y Repertorio de Arpa en la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, además de presidir la Asociación Civil Amigos del Arpa, entidad que fundó con el fin de divulgar el instrumento, promover jóvenes talentos y brindar instancias de formación mediante la Academia Internacional de Arpa que se realiza anualmente en el país.

A lo largo de su carrera, Méndez centró su labor investigativa en el estudio y rescate de la música para arpa de compositores argentinos y latinoamericanos, habiendo concretado el estreno de numerosas obras, algunas de ellas en carácter de estreno mundial, además de registrar cinco discos compactos como solista con repertorio nacional para arpa de pedales y participar como invitada en diversas producciones discográficas.

Su trayectoria incluye presentaciones en conciertos, clases magistrales y conferencias en congresos y festivales de Latinoamérica, Norteamérica y Europa, destacándose su rol como integrante de la Junta Directiva del Congreso Mundial de Arpa entre 2010 y 2022, y su participación como profesora invitada en el Festival de Música de Santa Catarina (Femusc) en Brasil entre 2013 y 2016.

La actividad será de acceso libre y gratuito para toda la comunidad.