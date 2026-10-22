Se hará la entrega de distinciones del 4° Premio Provincial de la Pieza Única Artesanal 2026

Este viernes será la inauguración de la muestra y la entrega de distinciones.
La inauguración de la muestra y entrega de distinciones del 4° Premio Provincial de la Pieza Única Artesanal 2026 se realizará este viernes 23 de octubre a las 19 en el Museo y Mercado Provincial de Artesanías Carlos Asiain (Urquiza 1239, Paraná). La entrada es libre y gratuita.
El certamen estuvo destinado a artesanas y artesanos de Entre Ríos con el objetivo de reconocer piezas artesanales de autoría propia, realizadas total o parcialmente a mano, que reflejen el oficio, la creatividad, la identidad cultural y el valor patrimonial de las producciones artesanales entrerrianas.
Los ganadores son los siguientes:
1° Premio Adquisición
Sonia Lacoste (Villa Elisa)
Pieza: Manta de lana.
2° Premio Adquisición
Alejandra Franco (Concordia)
Pieza: Tardecita.
3° Premio Adquisición
Alejandro Banchero (Paraná)
Pieza: Naldo.
Premio Carlos Asiain Incentivo al Artesano Joven
Entrega: Asociación Amigos Museo y Mercado de Artesanías
Uriel Franco (Concordia)
Pieza: Vero a la vera del Río.
Las menciones son las siguientes:
Primera mención: Patricia Bonín (Villa Domínguez)
Pieza: Vestida de tierra.
Segunda mención: Adriana Beltzer (Paraná)
Pieza: Netela Danan uá nderé.
Tercera mención: Efraín Demestri (Paraná)
Pieza: Pieza que se parece al dueño.
Cuarta mención: Natalia Lucioni (Colón)
Pieza: Jaguar de humo y fuego.
El Jurado estuvo integrado por Derlin Chávez, Luisa Serrano y Gonzalo Suárez López.