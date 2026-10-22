Cultura

Se hará la entrega de distinciones del 4° Premio Provincial de la Pieza Única Artesanal 2026

22 de Octubre de 2026 - 09:17

Este viernes será la inauguración de la muestra y la entrega de distinciones.

La inauguración de la muestra y entrega de distinciones del 4° Premio Provincial de la Pieza Única Artesanal 2026 se realizará este viernes 23 de octubre a las 19 en el Museo y Mercado Provincial de Artesanías Carlos Asiain (Urquiza 1239, Paraná). La entrada es libre y gratuita.

El certamen estuvo destinado a artesanas y artesanos de Entre Ríos con el objetivo de reconocer piezas artesanales de autoría propia, realizadas total o parcialmente a mano, que reflejen el oficio, la creatividad, la identidad cultural y el valor patrimonial de las producciones artesanales entrerrianas. 

Los ganadores son los siguientes: 

1° Premio Adquisición

Sonia Lacoste (Villa Elisa)

Pieza: Manta de lana.

2° Premio Adquisición

Alejandra Franco (Concordia)

Pieza: Tardecita.

3° Premio Adquisición

Alejandro Banchero (Paraná)

Pieza: Naldo.

Premio Carlos Asiain Incentivo al Artesano Joven

Entrega: Asociación Amigos Museo y Mercado de Artesanías

Uriel Franco (Concordia)

Pieza: Vero a la vera del Río.

Las menciones son las siguientes: 

Primera mención: Patricia Bonín (Villa Domínguez)

Pieza: Vestida de tierra.

Segunda mención: Adriana Beltzer (Paraná)

Pieza: Netela Danan uá nderé.

Tercera mención: Efraín Demestri (Paraná)

Pieza: Pieza que se parece al dueño.

Cuarta mención: Natalia Lucioni (Colón)

Pieza: Jaguar de humo y fuego.

El Jurado estuvo integrado por Derlin Chávez, Luisa Serrano y Gonzalo Suárez López. 

Mas Noticias

Edición Impresa

¿Quieres seguir toda la actualidad? Añade analisisdigital.com.ar como fuente preferida en Google y no te pierdas nada.
Cargando...

Edición Impresa

¿Quieres seguir toda la actualidad? Añade analisisdigital.com.ar como fuente preferida en Google y no te pierdas nada.

Narcotráfico en Entre Ríos