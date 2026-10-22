Una tarde de música, danza y artes plásticas en el Centro Cultural La Estación

El Centro Cultural Municipal La Estación de Crespo llevará a cabo la exposición anual de sus talleres artísticos y formativos este viernes 23 de octubre a partir de las 18:30. La jornada reunirá a alumnos, profesores, familias y vecinos de la ciudad con el objetivo de exhibir los procesos de aprendizaje, las técnicas desarrolladas y las producciones logradas a lo largo del año lectivo.

La propuesta expositiva de carácter estático permitirá al público recorrer diferentes sectores del centro cultural para apreciar de cerca los trabajos elaborados por quienes asisten a los talleres de vitrofusión, dibujo, manualidades, cerámica, tejido y artes visuales. A través de las distintas obras exhibidas, se darán a conocer los métodos de enseñanza, la manipulación de materiales y el recorrido creativo de los participantes en cada una de las disciplinas plásticas y artesanales que dicta la institución.

De forma complementaria, el escenario principal alojará los números artísticos preparados por los estudiantes de las áreas de expresión corporal y sonora. En este sentido, los integrantes de los talleres de instrumentos musicales, danzas folclóricas y ritmo latino subirán a escena para compartir el repertorio y las rutinas aprendidas durante el ciclo de formación.

La entrada será libre y gratuita.