“¿Ya pasó Fangio?” llega a Casa Boulevard con una historia sobre los afectos y el encuentro entre generaciones

La obra de Carlos Saboldelli, con dirección general de Marcelo Amorosi, tendrá dos funciones en Paraná: el sábado 7 y el domingo 8 de noviembre. Emilio Ruberto y Facundo Halle protagonizan una puesta atravesada por la memoria, la soledad, los miedos y aquello que muchas veces queda sin decir entre generaciones.

El tiempo se desordena, las épocas se mezclan y una pregunta aparentemente sencilla abre el juego: ¿Ya pasó Fangio? A partir de allí, la obra escrita por Carlos Saboldelli propone un encuentro entre dos generaciones que, en principio, parecen hablar idiomas distintos.

La pieza se presentará en Casa Boulevard, Ituzaingó 80, Paraná, el sábado 7 de noviembre a las 21 y el domingo 8 a las 20.30, con las actuaciones de Emilio Ruberto y Facundo Halle y dirección general de Marcelo Amorosi.

La figura de Juan Manuel Fangio, quíntuple campeón mundial de Fórmula 1, aparece como una referencia que atraviesa el relato y permite jugar con distintas temporalidades. ¿Es 1950 o 2026? ¿Cuándo pasó Fangio por Paraná? ¿Qué sucede mientras alguien espera? Las preguntas funcionan como punto de partida para hablar de asuntos mucho más cercanos: el miedo, la soledad, el valor, las dificultades para comprender al otro y la necesidad de afecto.

En escena se encuentran dos generaciones que llegan con experiencias, lenguajes y maneras diferentes de mirar la vida. La distancia entre ambas parece, por momentos, imposible de salvar. Sin embargo, a medida que avanza la historia, aparecen zonas comunes.

¿Ya pasó Fangio? pone el foco justamente allí: en los vínculos, en los desencuentros y en aquellas cosas pequeñas que pueden quedar relegadas mientras la vida avanza detrás de proyectos, urgencias y grandes objetivos.

La obra se detiene también en las palabras que no se pronuncian a tiempo y en los gestos cotidianos que terminan teniendo un peso mayor del que parecía. La memoria y el presente se cruzan constantemente, hasta volver difusa la frontera entre lo que pasó, lo que está sucediendo y aquello que todavía puede ocurrir.

La escenografía y el vestuario pertenecen al grupo. La gestión cultural está a cargo de Jorgelina Duarte y el maquillaje, de Bárbara Wolter.

Funciones y entradas

Las funciones serán el sábado 7 de noviembre, a las 21, y el domingo 8, a las 20.30, en Casa Boulevard.

Las entradas generales tienen un valor de 15.000 pesos, mientras que las anticipadas cuestan 12.000 pesos.

Las reservas pueden realizarse a los teléfonos 343 5128710 y 343 5190541.