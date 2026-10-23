Arte en Conexión: la poesía toma el Domo con el taller de Belén Zavallo

Integrantes del taller de escritura que coordina Belén Zavallo ofrecerán un recital poético inmersivo este viernes 23 de octubre, a las 20, en Paraná. La actividad forma parte del ciclo Arte en Conexión y tendrá entrada libre, por orden de llegada.

La poesía tendrá este viernes un escenario distinto en Paraná. El Domo 360° del Mirador TEC recibirá Los elementos, un recital inmersivo en el que las lecturas de integrantes del Taller de Escritura Literaria Esa voz que llevamos dentro se combinarán con imágenes y sonidos. La función comenzará a las 20 y será la séptima fecha del año del ciclo Arte en Conexión.

Coordinado por la escritora y docente Belén Zavallo, el taller funciona en el ámbito de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER). Allí, sus participantes se reúnen cada semana para escribir, compartir lecturas y trabajar sobre sus textos. Parte de esas producciones llegará ahora al Domo, donde la palabra se encontrará con los recursos tecnológicos de la sala.

El espacio cuenta con proyección 3D, mapping interactivo y un sistema de sonido especializado. En ese entorno, el recital propone una experiencia que amplíe la lectura y ponga en relación las voces, las imágenes y la escucha.

Desde el Departamento Cultura de UADER señalaron que la propuesta “insiste en la trascendencia de la palabra poética y el acto performático de pronunciar en el tiempo y espacio, tomando la dimensión del arte y la importancia de habitar lugares públicos”.

Para Zavallo, la escritura también transforma la manera de mirar el entorno. “Las voces poéticas de nuestra ciudad modifican la visión del paisaje, teniendo en cuenta que la forma en que miramos es cultural”, sostiene.

“Escribir y posicionar la voz nos da un nuevo punto de vista. Y nuestro taller imprime una mirada nueva, una forma de estar en el mundo y de nombrarlo”, agrega la coordinadora, quien destaca la continuidad del trabajo compartido: “Muchas personas participan semana a semana del taller, escriben, leen, piensan y plantean su posición con el lenguaje”.

Los elementos tiene un antecedente en Geografía del Poema, la experiencia que integrantes del mismo taller presentaron el año pasado dentro de Arte en Conexión. Aquella puesta reunió textos propios con estímulos sonoros, visuales y performáticos. El nuevo recital retoma esa exploración con otras producciones y una nueva puesta.

El ciclo es organizado por UADER y el Gobierno de Entre Ríos, a través de la Secretaría de Modernización, Ciencia, Tecnología e Innovación, y propone encuentros entre distintas disciplinas artísticas y las herramientas del Mirador TEC.

La entrada será libre y el ingreso se realizará por orden de llegada, hasta completar la capacidad de la sala. Las consultas pueden dirigirse a cultura@uader.edu.ar.