El Auditorio Walter Heinze recibirá una jornada de música en vivo

Las cátedras de Taller de Canto Rock y Pop y Taller de Canto Jazz y Blues de la Licenciatura en Canto Popular, perteneciente a la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, llevarán a cabo una jornada de música en vivo denominada "Noche de Rock y Pop y Jazz y Blues" este viernes 30 de octubre a partir de las 19:30 en el Auditorio Profesor Walter Heinze, ubicado en la calle Italia 61 de la ciudad de Paraná.

La presentación pretende exhibir las producciones desarrolladas por los estudiantes a lo largo del trayecto académico.

El programa de la velada estará dividido en dos bloques temáticos que abordarán diversos géneros y repertorios de la música popular. La primera parte dará inicio al comienzo de la velada bajo el título "Round midnight" y estará abocada al estudio e interpretación del Jazz y Blues y otras expresiones de la música afroamericana, contando con la participación en escena de los alumnos de los niveles III y V de la cátedra, entre los que se encuentran Zoe Calvo, Pelu Godoy, Giuli Bonsi, Mike Leyría, Soraya Jacob, Iris Garden, Ludmila Becerra Denis, Laura Ramat y Maxi Ferrara.

Posteriormente, a partir de las 21, se desarrollará el segundo segmento denominado "Yo vengo a ofrecer mi corazón", centrado en obras del Rock y Pop tanto del repertorio nacional como internacional. En esta etapa de la noche subirán al escenario los estudiantes pertenecientes a los talleres de canto II, IV y V de dicha especialidad, nómina integrada por Inti Righelato, Eli Argento, Claudina Ríos, Vangok, Ger, Nenu Soldini y Roly Barrios.

La actividad está abierta a toda la comunidad. Se solicita colaborar con un bono contribución voluntario destinado a la cooperadora del establecimiento.