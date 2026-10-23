Emanuel Noir entonará el Himno de Concepción del Uruguay en el desfile por el aniversario de Urquiza

La Municipalidad de Concepción del Uruguay concretará este domingo 25 de octubre a partir de las 10 un desfile en la tradicional Plaza Ramírez con el objetivo de rendir homenaje a la figura del general Justo José de Urquiza, en una jornada que tendrá entre sus instancias centrales la interpretación del Himno de Concepción del Uruguay a cargo del cantante Emanuel Noir, líder de la agrupación Ke Personajes, acompañado por los integrantes del Coro Estable Municipal.

El encuentro reunirá a efectivos del Regimiento de Granaderos a Caballo, del Regimiento de Infantería 1 Patricios, agrupaciones del Ejército Argentino, fuerzas de seguridad, cinco bandas musicales en vivo y delegaciones de establecimientos educativos y entidades civiles del departamento.

La conmemoración se enmarca dentro de la denominada Semana Homenaje al General Justo José de Urquiza y coincide con el 225° aniversario del nacimiento del prócer entrerriano, los 200 años de la elevación de Concepción del Uruguay al rango de ciudad y los 175 años del Pronunciamiento concretado por Urquiza el 1° de mayo de 1851 en ese mismo paseo cívico.

La programación impulsada por la comuna contempla una serie de propuestas abiertas que incluyen recorridos guiados por el casco céntrico, ponencias, disertaciones, recitales musicales y presentaciones artísticas.

De forma previa al desfile del domingo, la comunidad podrá observar por primera vez en la ciudad el sable de gala que perteneció al general Urquiza, gracias a una gestión articulada entre la administración municipal y las autoridades de la II Brigada Blindada General Justo José de Urquiza del Ejército Argentino, con asiento en Paraná, organismo castrense que asumirá la responsabilidad de la custodia permanente de la reliquia militar durante su estadía.

La exhibición de la pieza tendrá lugar en el hall de acceso del Colegio Superior del Uruguay Justo José de Urquiza, ubicado frente al espacio principal de la localidad.

La muestra del sable estará disponible para el público durante este viernes 23 de octubre, de 9 a 11:40 y de 15 a 17, y este sábado 24 de octubre permanecerá abierta de 9 a 13 y de 15 a 17.