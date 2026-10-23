Falleció Cacho Galé, referente de la radiofonía santafesina

La comunidad litoraleña atraviesa una jornada de luto tras confirmarse este viernes el fallecimiento de Roberto Dellamónica, conocido en los medios de comunicación como Cacho Galé, quien fuera una de las voces referentes de la ciudad de Santa Fe a lo largo de más de seis décadas de trabajo ininterrumpido en LT9.

La noticia fue anunciada en vivo durante la transmisión de la propia emisora donde desarrolló la mayor parte de su carrera.

El recorrido profesional de Galé en los micrófonos santafesinos comenzó en el año 1959, cuando ingresó a LT9 para iniciar sus primeras tareas en el medio. Pocos años después, en 1962, logró acceder al cargo de locutor titular dentro de la planta de la radio.

A lo largo de su labor en el aire regional, la labor de Cacho Galé fue objeto de diversos reconocimientos, entre las distinciones más recientes se destaca la rendida por el Concejo Municipal de Santa Fe en julio de 2024, que decidió incluirlo dentro de una nómina de locutores distinguidos de la capital provincial en mérito a su trayectoria, su permanencia en el medio y su contribución a la construcción de la identidad cultural y mediática de la zona.