La biblioteca del seminario de Gualeguaychú ya es de acceso público

El Obispado de Gualeguaychú anunció que la Biblioteca Félix Viviani, espacio que funciona en parte de las instalaciones del antiguo Seminario María Madre de la Iglesia en el edificio Pío XII, inició una nueva etapa al poner su patrimonio bibliográfico al servicio de toda la comunidad con el objetivo de trascender el ámbito que era exclusivo de la formación sacerdotal para pasar a convertirse ahora en un centro de consulta, estudio e investigación accesible para docentes, estudiantes, profesionales y público general.

La iniciativa de ordenamiento, preservación y apertura pública fue impulsada por indicación directa del obispo diocesano, monseñor Héctor Zordán, quien encargó la tarea al presbítero Joaquín González, a Luisa Melchiori y a Guillermo Régoli, profesionales y auxiliares que asumieron la responsabilidad de clasificar los volúmenes, mantenerlos limpios y estructurar una modalidad de atención que permita el aprovechamiento activo de sus colecciones en las áreas de teología, filosofía, bioética e historia.

El origen de este acervo se encuentra ligado a la trayectoria del Seminario María Madre de la Iglesia, institución fundada en el año 1988 por iniciativa de monseñor Pedro Boxler para la preparación de las vocaciones sacerdotales de la diócesis de Gualeguaychú, habiendo albergado también durante una etapa determinada a los seminaristas procedentes de la diócesis de Zárate-Campana. Sin embargo, en el año 2024, debido a la disminución en la cantidad de vocaciones, monseñor Zordán determinó el traslado de la formación teológica de los estudiantes hacia la arquidiócesis de Mercedes-Luján.

A pesar de dicha reestructuración, la biblioteca permaneció en su sede original y continuó funcionando como material de consulta para los propios seminaristas y para los docentes de la casa. Según recordó el presbítero González, quien se desempeñó como director de estudios del seminario durante 24 años, la cantidad de volúmenes en existencia llegó a duplicarse a lo largo de casi 36 años de labor, gracias a las compras y a las donaciones de bibliotecas particulares.

La colección tiene una gran diversidad de volúmenes que abarcan temáticas de teología, espiritualidad, filosofía, bioética, teología moral, Sagrada Escritura e historia de la Iglesia, además de historia universal, historia argentina e historia entrerriana, junto a diccionarios, enciclopedias, obras de gramática y textos en lenguas extranjeras y antiguas como griego, latín y alemán. También, la institución resguarda publicaciones periódicas, revistas de valor científico y la colección completa en formato impreso del diario oficial de la Santa Sede desde el año 1951 hasta el 2010, fecha en que dejó de recibirse de forma física.

La medida impulsada se vincula con los preparativos hacia el 70° aniversario de la creación de la diócesis de Gualeguaychú, fundada en 1957, con el objetivo de facilitar la puesta en valor de documentos indispensables para reconstruir la memoria eclesiástica de la región.

Debido a que el espacio no cuenta por el momento con personal permanente para la atención continua durante toda la jornada, las personas interesadas en concurrir deberán coordinar sus visitas de forma previa comunicándose con Guillermo Régoli al número 3446 600854 o Luisa Melchiori al 3446 588960.