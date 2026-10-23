Noche de swing y jam session en la Jam de Racing

La agrupación Shirley Warlet Cuarteto encabezará una velada musical dedicada a los clásicos del swing y al jazz vocal este viernes 23 de octubre a las 22:30 en el espacio cultural ubicado en la intersección de las calles Perón y Villaguay de la ciudad de Paraná, con el objetivo de brindar una instancia de concierto en vivo seguida de una jam session abierta a músicos de la región.

El grupo principal estará liderado por la cantante Shirley Warlet, encargada de abordar un repertorio centrado en grandes estándares del género y referencias a las principales referentes del jazz vocal internacional, acompañada en escena por un trío instrumental integrado por Mario Gastaldi en guitarra, Nahuel Lenardon en bajo e Iván Petrich en batería.

Tras la presentación de la banda, la organización dará paso a la tradicional jam session nocturna, un espacio de improvisación diseñado para propiciar el encuentro entre instrumentistas locales y de ciudades aledañas que deseen sumarse a la interpretación sobre el escenario.

Para el desarrollo de la jam posterior a la función principal, la casa pondrá a disposición la infraestructura técnica de sonido básica, que incluye batería completa, amplificación para bajo eléctrico y sistemas de micrófonos para voces e instrumentos acústicos.

La actividad se sostendrá mediante la modalidad de contribución voluntaria.