Paraná tendrá un fin de semana dedicado a las artes escénicas

La ciudad celebra el Mes de las Artes Escénicas con distintas propuestas.

En el marco del Mes de las Artes Escénicas, la Municipalidad propone tres seminarios talleres con inscripción previa y una nueva edición del Festidanza, con la participación de escuelas, academias y grupos de danza. Las actividades serán este viernes 23 y el sábado 24, con propuestas de formación y un encuentro abierto al público en el Anfiteatro Santángelo.

La programación comenzará este viernes, a las 18, con Arquitectura del Movimiento: Seminario Práctico de Diseño Coreográfico, a cargo de Gimena Russian, en la Escuela Municipal de Danza (25 de Junio 54).

El sábado 24, la agenda continuará en el Centro Cultural Juan L. Ortiz (Bv. Racedo 250), con dos propuestas: a las 9:30, Cocinar la Escena, a cargo de Ana Municoy; y a las 11:15, Expresión Escénica, coordinado por Azul "Achu" Balmas.

Los tres seminarios son de acceso gratuito, cuentan con cupos limitados y requieren inscripción previa a través de sus respectivos formularios:

- Arquitectura del Movimiento: inscripción en este enlace.

- Cocinar la Escena: inscripción en este enlace.

- Expresión Escénica: inscripción en este enlace.

Festidanza en el Anfiteatro

El sábado 24, desde las 19, el Anfiteatro Héctor Santángelo será sede del Festidanza, con entrada libre y gratuita.

Participarán la Escuela Municipal de Danza; la Escuela de Música, Danza y Teatro "Prof. Constancio Carminio"; los talleres culturales municipales La Milonga de mi Vida y Ominira: la libertad del movimiento; Open Ballet; Expresión Dance; ExpresArte; Triablality Studio; el Grupo de Danzas Árabes de Bellydance Studio; Viva España; la Compañía Folclórica Litoraleña El Grito Sagrado; Eli7e Crew; Estudio SAJ Paraná; la Compañía de Danzas Latiendo Litoral; el Grupo de Danzas Folklóricas Alma de Río y MS Dance.

De esta manera, Paraná vivirá un fin de semana que reunirá formación, expresión y encuentro a través de las artes escénicas, con propuestas destinadas tanto a quienes buscan profundizar sus herramientas artísticas como al público que desea disfrutar de la danza en la ciudad.