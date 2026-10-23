"Varieté Estelar": el circo reúne distintas disciplinas en una función en La Hendija

La compañía Circo Estelar presentará este sábado 24 de octubre, a las 20, "Varieté Estelar", un espectáculo que reunirá circo, magia, malabares, acrobacias aéreas, monociclo y malambo, entre otras disciplinas, en el Centro Cultural La Hendija (Gualeguaychú 171) de Paraná. La propuesta surgió de la iniciativa de convocar a distintos grupos y artistas de la ciudad para compartir una función de variedades y diferentes expresiones escénicas que acerquen el arte circense al público familiar. Participarán Magic Circus, la compañía vinculada al malambo, El Kuelgue y artistas de la Escuela de Circo, en una presentación que será la primera experiencia conjunta de estas características para los grupos convocados.

La iniciativa es impulsada por Circo Estelar, una compañía que realiza funciones y animaciones en Paraná y que busca ampliar su actividad con propuestas que reúnan a artistas de distintas disciplinas. Juan Follonier, artista circense e integrante del proyecto, explicó a ANÁLISIS que la idea fue convocar a otros grupos con los que mantienen vínculos desde hace años para construir "un espectáculo de variedades".

La organización de una función con tantos participantes implica coordinar distintas disciplinas, números artísticos y formas de trabajo. Para Follonier, el proceso tiene una parte atractiva, pero también una alta complejidad de reunir a varias compañías en una misma puesta. El vínculo previo entre los artistas fue importante para empezar a darle forma al encuentro. Según relató, hace entre 15 y 20 años que él y algunos de sus compañeros vienen desarrollando actividades vinculadas con el circo, y a lo largo de ese recorrido compartieron escenarios, experiencias y trabajos con otros artistas.

El espectáculo incluirá distintas destrezas, con la intención de que la función avance a partir de la variedad de lenguajes y de la participación de artistas con distintas especialidades.

Aunque va a ser la primera vez que estos grupos actúen juntos en esta formación, Follonier confía en que "el circo tiene esa magia que se transmite, esa alegría de poder compartir también lo que uno ha practicado durante mucho tiempo".

Hace aproximadamente una década, Follonier comenzó a recorrer circos, viajar por distintas provincias y conocer a otros artistas, en un camino que le permitió ampliar su formación y empezar a trabajar profesionalmente. Y en particular en su evaluación sobre la actividad en Paraná, señaló que el desarrollo de la escena artística atraviesa momentos de mayor movimiento y otros en los que resulta más difícil sostener las propuestas. Recordó que hubo épocas con más carpas y funciones en la ciudad, y otras donde los artistas tuvieron que ampliar sus posibilidades trasladándose a Rosario, Buenos Aires o incluso a otros países. Aun con esas dificultades, el camino es "difícil pero muy lindo y muy satisfactorio".

Su vínculo con el circo comenzó durante la adolescencia, cuando participó de un taller artístico en la escuela secundaria, momento en que descubrió distintas disciplinas y empezó a acercarse a prácticas que luego se convertirían en parte de su oficio. Más adelante se acercó a la Asociación Civil Barriletes, en su anterior dirección, donde funcionaba un galpón con talleres circenses. Fue allí donde comenzó a tomar sus primeras clases y a construir una relación más sostenida con el arte.

Después supo de la existencia de la Escuela de Circo de Paraná, donde se formó durante dos o tres años. Esa etapa fue el inicio de un recorrido que luego se extendió a encuentros y convenciones de circo en distintas provincias y países de la región. Follonier explicó que buena parte de su formación se desarrolló en espacios no formales, donde artistas con distintas trayectorias se reúnen para compartir técnicas, conocimientos y experiencias.

En esos viajes participó de encuentros en Argentina y también en Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil. Esas experiencias le permitieron conocer artistas de diferentes partes del mundo: "Conocí a muchísima gente del mundo, no solamente Latinoamérica sino europeos, asiáticos, que hacen rodar la información" contó y aseguró que ese intercambio fue parte de una etapa de formación que se extendió durante alrededor de diez años, hasta que en 2016 tuvo la oportunidad de incorporarse laboralmente a un circo y presentar sus propios números.

A partir de entonces comenzó su recorrido profesional en distintas compañías. Trabajó en el Circo Fox y en el Circo Hermanos Tejedor, entre otros, y el último circo en el que estuvo fue el Circo Mundial, que actualmente se encuentra en Córdoba. En esos espacios desarrolló distintas facetas del oficio, entre ellas el humor y las acrobacias.

Para Follonier, una de las características que más valora de esta actividad es que el aprendizaje no termina cuando se consigue trabajo o se incorpora una técnica, sino que "con el circo nunca dejás de aprender".

La historia de Circo también trajo otros vínculos. Follonier conoció a Valentina, su compañera, cuando él trabajaba en el Circo Safari, en Río Cuarto, Córdoba. Ella había asistido como espectadora, comenzaron a conversar y él la invitó a conocer el circo desde adentro. Con el tiempo, Valentina se incorporó a la compañía como bailarina y ambos compartieron esa experiencia de trabajo y viajes. El año pasado nació Mateo, fruto de ese vínculo, y la familia decidió modificar su dinámica para volver a Paraná y desarrollar una propuesta propia.

Follonier contó que permanecieron aproximadamente un mes en el circo después del nacimiento del bebé y que luego cambiaron el rumbo. Así fue que comenzaron a construir Circo Estelar y a ofrecer espectáculos para municipios, clubes y cumpleaños infantiles, además de presentaciones en distintos puntos de Entre Ríos. Ese trabajo les permitió continuar vinculados con la actividad y empezar a proyectar nuevas posibilidades desde la ciudad.

A esa búsqueda se suma el proyecto de la carpa de circo propia. Follonier explicó que se trata de una inversión importante, por lo que decidieron avanzar por etapas y comprar los materiales a medida que reúnen el dinero necesario a partir de sus funciones.

Entre los elementos que ya comenzaron a adquirir mencionó cinco catracas y otras estacas necesarias para el montaje. También explicó que necesitan alrededor de treinta catracas más y treinta malacates, además de los cujes, las estructuras metálicas que se colocan alrededor de la lona. Una vez que completen esa etapa, el siguiente paso será comprar la lona, cuyo costo –estimó– es de alrededor de $6.000.000. "Lo estamos haciendo de a poco, con lo que juntamos de los espectáculos, se va ahorrando y comprando el material", afirmó.

La idea es que esa futura carpa sea de dimensiones más pequeñas que las de los circos tradicionales de varios mástiles, para facilitar tanto su armado como el traslado entre localidades. Follonier explicó que el objetivo es poder instalarla en Paraná, pero también viajar por distintos pueblos de la provincia. La intención es contar con una estructura que pueda montarse y desmontarse en aproximadamente medio día, una alternativa que permitiría organizar funciones itinerantes y acercar el circo a lugares donde quizás no hay una programación frecuente de este tipo.

Mientras ese proyecto avanza, "Varieté Estelar" será una primera oportunidad para reunir a Circo Estelar con otros artistas y compañías de Paraná en una función conjunta.

La presentación se realizará este sábado 24 de octubre a las 20 en el Centro Cultural La Hendija, ubicado en Gualeguaychú 171. Las entradas costarán $15.000 para adultos y $10.000 para niños, y cada entrada permitirá participar de un sorteo.