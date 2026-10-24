Difundieron los ganadores del 63° Salón Provincial de Artes Visuales de Entre Ríos

La Secretaría de Cultura de Entre Ríos dio a conocer los resultados de una nueva edición de los Premios Adquisición Gobierno de Entre Ríos, destinados a reconocer y acompañar la producción de artistas visuales de la provincia. Las obras premiadas pasarán a integrar el patrimonio público entrerriano.

La inauguración de la exposición y la entrega de las distinciones se realizará el viernes 20 de noviembre, a las 20, en el Museo Provincial de Bellas Artes Dr. Pedro E. Martínez, Buenos Aires 355, Paraná. La actividad será con entrada libre y gratuita.

El certamen es convocado por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos y organizado por el Museo Provincial de Bellas Artes. Por tratarse de premios adquisición, las obras distinguidas se incorporan cada año al patrimonio de la provincia, conformando a la vez un registro de la producción artística contemporánea entrerriana.

En esta edición, el jurado estuvo integrado por Daniel Fischer, María Elena Machuca y Priscila Sandoval, quienes evaluaron las 58 obras que habían superado la primera instancia de selección en las disciplinas Arte Textil, Cerámica, Dibujo, Escultura, Grabado y Pintura.

Al fundamentar sus decisiones, el jurado señaló que priorizó “aquellas poéticas capaces de articular una reflexión crítica sobre los sistemas y lenguajes del arte contemporáneo, así como sobre las urgencias que atraviesan nuestro presente”. También destacó obras que trabajan sobre las nociones de territorio y paisaje, la identidad de los lugares y distintas dimensiones de lo social.

Los premios

En Arte Textil, el primer Premio Adquisición Gobierno de Entre Ríos, de 1.300.000 pesos, fue para Ludmila Beker por La fragilidad de la memoria, realizada mediante collage textil, bordados, guarda a crochet y negativos fotográficos cosidos al lienzo. El segundo premio, de 950.000 pesos, correspondió a Alonso Nicolás Villanova por Vestigios de un brindis en carnaval. El jurado otorgó además una mención a Patricia Silvina Abrego por De lo mínimo a la presencia expansiva.

En Cerámica, el primer premio fue para Franco Bacalluzzo por Tabla Neolítica, mientras que el segundo correspondió a Paz Secundini por Deshielo/Lo que transportan los icebergs. La primera obra fue realizada con cerámica de planchas por azote y horneada a leña; la segunda combina cerámica, pigmentos minerales patagónicos, sea glass atlántico y esmaltes de ceniza volcánica.

En Dibujo, Carina Noemí Amarillo obtuvo el primer premio por Cuerpos en disolución de la Canasta Familiar, realizada con carbonilla, tinta y tiza pastel sobre tela. El segundo fue para Elina Aguilar por Bestiario doméstico, trabajado con lápices de colores en grises fríos y cálidos sobre papel. María Alicia Flores recibió una mención por Nunca la simbiosis.

El primer premio en Escultura fue para Belén Céspedes por Esa casa solariega del embrujador, una construcción que reúne escombros, tejas, ladrillos, azulejo, caja de luz, sonido, polvo de cal y otros materiales. El segundo premio correspondió a Esteban Ubaldo Amatti por Oración a Xango, una escultura en madera de nogal. Santiago Morahan recibió una mención por Elogio de la deriva.

En Grabado, Mariana De Matteis obtuvo el primer premio por Pintura sobre escultura, realizada mediante frottage con óleo pastel sobre tela. El segundo fue para Agustina Piacenza por la xilografía Noche de brujas. El jurado concedió además menciones a Luciana Espinosa, por El juego, y Juliana Roa, por Estados de un alma.

Finalmente, en Pintura, el primer Premio Adquisición fue para Carla Brugo por Menopausia, realizada en acrílico sobre bastidor. Cecilia Gallardo Obradovich obtuvo el segundo premio por Coro de criadero, obra realizada con acrílico, óleo pastel y lápiz. Florencia Salinas recibió una mención especial por Nuestro Hogar, técnica mixta sobre lienzo.

Los primeros premios de cada disciplina están dotados con 1.300.000 pesos y los segundos con 950.000 pesos. Todas las decisiones fueron adoptadas por unanimidad del jurado.

Las obras seleccionadas podrán verse desde el 20 de noviembre en el Museo Provincial de Bellas Artes de Paraná, cuando se realice la inauguración de la muestra y la entrega formal de los premios y menciones.