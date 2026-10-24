La Biblioteca Provincial firmó un convenio de cooperación con la Biblioteca Nacional

El acuerdo busca dar un marco formal a una agenda de cooperación que ya venía desarrollándose entre la Biblioteca Provincial y la Biblioteca Nacional.

La Biblioteca Provincial de Entre Ríos formalizó un Convenio Marco de Asistencia Recíproca con la Biblioteca Nacional Doctor Mariano Moreno, un acuerdo que permitirá profundizar el trabajo conjunto en asistencia técnica, preservación patrimonial, capacitación y modernización de los sistemas de catalogación.

La firma se concretó en el marco del Proyecto Institucional Bianual 2026-2027 y luego de la homologación del Decreto Provincial Nº 3117/26. El convenio fue suscripto por el secretario de Cultura de Entre Ríos, Julián Stoppello, y la directora de la Biblioteca Nacional, Susana Soto. También participaron el director de la Biblioteca Provincial, Matías Armándola, y la subdirectora de la Biblioteca Nacional, Elsa Rapetti.

El acuerdo busca dar un marco formal a una agenda de cooperación que ya venía desarrollándose entre ambas instituciones. Entre los ejes centrales figuran la asistencia técnica, la preservación de fondos documentales, la formación continua del personal y el desarrollo de catálogos abiertos en línea.

Uno de los puntos principales será la consolidación de la migración hacia el sistema Koha y la adopción del estándar internacional MARC21 para la gestión y descripción bibliográfica.

La implementación supone dejar atrás progresivamente el Formato Común para Bibliotecas de Entre Ríos (FOCBER), utilizado desde la década de 1990, y avanzar hacia herramientas que permitan mejorar el procesamiento técnico y ampliar la visibilidad del acervo provincial.

Según se informó, esta actualización no implicará erogaciones presupuestarias adicionales.

La articulación entre ambas bibliotecas ya había sido presentada en la sede de la Biblioteca Nacional durante la Jornada de Bibliotecas Públicas y Populares, realizada en el marco de la 57ª Reunión Nacional de Bibliotecarios organizada por la Asociación de Bibliotecarios Graduados de la República Argentina (ABGRA). En aquella oportunidad, la experiencia fue expuesta por Armándola y la técnica bibliotecaria Micaela Hermoso, pasante de la institución.

Desde la Biblioteca Provincial destacaron que el convenio apunta también a fortalecer el acceso público a la información y a consolidar su vínculo con la red bibliotecaria nacional.