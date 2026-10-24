Los Nocheros cierran en Paraná la gira nacional por sus 40 años

Los Nocheros, este domingo en Paraná en el Centro Provincial de Convenciones.

Los Nocheros llegarán este domingo 25 de octubre a Paraná con una fecha especial dentro de la celebración de sus cuatro décadas de trayectoria. La presentación será a las 21, en el Centro Provincial de Convenciones, y marcará el cierre de la gira nacional con la que el grupo viene recorriendo distintas ciudades del país.

El espectáculo, titulado Nocheros, 40 años. El show, propone volver sobre buena parte del repertorio que acompañó la historia de la formación salteña y que terminó instalándose también en la memoria de varias generaciones.

Canciones como Entre la tierra y el cielo, Signos, Roja boca y Canción del adiós forman parte de ese recorrido, atravesado por el folclore, la canción romántica y una manera de abordar el género que permitió al grupo llegar a públicos muy amplios.

Los Nocheros comenzaron su historia en Salta en 1986. Desde entonces editaron más de 25 discos, realizaron giras dentro y fuera del país y atravesaron distintas etapas y cambios de formación sin perder una identidad musical reconocible.

La gira de los 40 años fue pensada justamente como un recorrido por esas etapas. No se trata solamente de recuperar los temas más conocidos, sino de volver sobre canciones que acompañaron distintos momentos del grupo y también de quienes los siguieron durante estas cuatro décadas.

Paraná fue elegida como última parada de ese recorrido nacional, por lo que el concierto del domingo tendrá además el carácter de despedida de la gira aniversario.

La presentación será este domingo 25 de octubre, a las 21, en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná. Quedan pocas entradas y se encuentran a la venta a través de Gradatickets.