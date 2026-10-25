La Noche de Pijamas cumple 15 años y prepara una gran celebración en Paraná

La Biblioteca Popular del Paraná celebrará el próximo sábado desde las 19, quince años de la Noche de Pijamas.

La Biblioteca Popular del Paraná celebrará este sábado 31 de octubre la 15ª edición de la Noche de Pijamas, una propuesta que ya forma parte de su calendario cultural y que este año tendrá carácter de festejo aniversario. Desde las 19, la sede de Buenos Aires 256, la calle y la Plaza San Miguel se transformarán en distintos escenarios para narraciones, música, danza, juegos, literatura y actividades destinadas especialmente a las infancias y sus familias.

La entrada será libre y gratuita. Como parte de la jornada se recibirán además alimentos no perecederos para el Comedor Guadalupe.

La programación comenzará a las 19 en el escenario María Elena Walsh, ubicado sobre calle Buenos Aires, con la participación del Instituto Rita Riso. Luego pasarán por allí el Instituto Musical Raúl Varelli, Ballerina, Los Macanos Borondongos, Fluir Escuela de Arte y Movimiento, estudiantes de danza contemporánea de la Escuela de Música, Danza y Teatro “Prof. Constancio Carminio” y Tribality Studio.

A las 21.30 llegará uno de los momentos centrales de la noche, con la celebración de los 15 años de la Noche de Pijamas. Después se presentará la Batucada Musiqueros de la Posta del COPNAF y, a las 22, el cierre estará a cargo de Benito y Tomasa y su banda Los Rockan.

En la Plaza San Miguel funcionará desde las 20.15 el escenario Javier Villafañe. Allí actuarán Grupo Farolas, Tribality Studio, el Taller de Canto Grupal de la Biblioteca Popular —guiado por Rusa Salomone—, el Taller de Canto Infantil Vocal Lab y Ro Ducasse junto a Ale Basiliquiotis.

La literatura tendrá varias estaciones propias. En el Espacio Laura Devetach, instalado en el quincho del Consejo Profesional de Ciencias Económicas y coordinado por Yanina Remedi, las actividades comenzarán a las 19 con una ronda de canciones y narraciones para bebés a cargo de Virginia Colignon, Germán Colignon y Priscila Marignac.

Durante la noche habrá además narraciones con pictogramas, participación del Club de Narradoras de la UNER, cuentos con kamishibai a cargo de Andrea Almada, alumnas de viola de la Escuela Suzuki del Paraná y la narración de ¡Que llega el lobo!, por Melisa Zorn.

El Consejo Profesional de Ciencias Económicas albergará también el taller de escritura creativa Tus tres deseos, coordinado por Martín Nilva, junto con una propuesta de juegos de rol.

Quienes ingresen al edificio podrán visitar la Sala de Lectura, donde a las 19.30 actuará el Coro Estable de Niños y Adolescentes de la Escuela Coral Nº 1 “Mario Monti”.

Más tarde habrá narraciones de Rita Dellacqua con Amores de caramelo. Historias dulces que se derriten de risa, cuentos de Ely y Juan Pedro, el dúo Ellas cantan y cuentan y actuaciones de Eli Rossa y Viviana Gerboni.

Mientras tanto, la Plaza San Miguel tendrá otras propuestas para recorrer. El Parque Escolar Rural Enrique Berduc presentará El sueño de una semilla, una experiencia que invita a descubrir el proceso por el cual un pequeño plantín puede formar parte de un bosque. También habrá un espacio de la Biblioteca del COPNAF y Juegos en Pijamas, en una edición especial por los 15 años.

Una noche para recorrer

La programación no se limitará a los escenarios. Durante toda la celebración habrá personajes literarios circulando entre el público, maquillaje artístico, espacios de lectura, intervenciones de alumnas de viola de la Escuela Suzuki del Paraná y la presencia de Puerto Ciencia, el museo interactivo de ciencias.

También participarán la Asociación ASI Basta, el Colegio de Terapistas Ocupacionales de Entre Ríos y distintas organizaciones que acompañan la actividad. Sobre calle Buenos Aires, entre Alameda de la Federación y Laprida, funcionará además un patio gastronómico.

La Noche de Pijamas contará con el acompañamiento de la Asociación de Fotógrafos Profesionales de Entre Ríos, Rotary Club Paraná, Rotaract Paraná, estudiantes secundarios de las escuelas Nuestra Señora de Guadalupe y República de Entre Ríos y del Instituto Cristo Redentor, alumnos de la Licenciatura en Comunicación Social de la UNER e IAPSER Seguros, entre otras instituciones.

Quince años después de aquella primera experiencia, la Biblioteca Popular vuelve a abrir sus puertas y a extenderse hacia la calle y la plaza. La consigna sigue siendo sencilla: llegar en pijama, dejarse llevar por los cuentos, la música y los juegos, y hacer de la biblioteca un lugar para quedarse un rato más.