Arapoty Dúo y Litoral Mitá animarán una nueva noche del Fogón Entrerriano

El ciclo se realizará este viernes 30 de octubre, desde las 21, en la Casa de la Cultura de Paraná. La propuesta reunirá distintas sonoridades de la música del Litoral, con entrada libre y gratuita.

Arapoty Dúo y Litoral Mitá serán los protagonistas de una nueva edición del Fogón Entrerriano, que tendrá lugar este viernes 30 de octubre, a las 21, en la Casa de la Cultura de Entre Ríos, ubicada en Carbó y 9 de Julio, en Paraná.

La entrada será libre y gratuita y durante la noche habrá servicio de cantina. La actividad es impulsada por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos.

Arapoty Dúo está integrado por Mauro Leyes y Agustina Monzón. Su propuesta recorre distintos géneros de la región, entre ellos el chamamé, el rasguido doble, la guarania y el gualambao, en un repertorio donde la música se cruza con la poesía y con una mirada puesta en la identidad litoraleña.

También subirá al escenario Litoral Mitá, banda entrerriana encabezada por el acordeonista Benjamín Roskopf, que trabaja a partir del chamamé y otras músicas del Litoral desde una búsqueda contemporánea.

El grupo fue consagrado Revelación en el 59° Festival del Folklore Correntino, en 2025, y durante este año llevó su música a distintos escenarios, entre ellos el Palacio Libertad, además de participar en el canal de streaming OLGA.

El Fogón Entrerriano propone encuentros alrededor de las músicas de la provincia y la región, con artistas de diferentes generaciones y recorridos. La fecha de este viernes forma parte de CUAC! Cultura Activa, el programa anual de actividades de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos.

Datos

La cita será este viernes 30 de octubre, a las 21, en la Casa de la Cultura de Entre Ríos, Carbó y 9 de Julio, Paraná. La entrada es libre y gratuita y habrá servicio de cantina.