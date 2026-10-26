Casa Grande recibe una nueva fecha del ciclo Sonamos Latinoamérica

El espacio cultural Casa Grande, ubicado en la calle Andrés Pazos 35 de la ciudad de Paraná, recibirá este sábado 31 de octubre a partir de las 21 una nueva fecha del movimiento Sonamos Latinoamérica en el marco del ciclo Gasa Florecida, con el objetivo de reunir en un mismo escenario las expresiones sonoras de raíz, las historias y la memoria viva de distintos territorios del continente.

La jornada cultural contará con la participación de artistas provenientes de Colombia, Perú y Chile, que compartirán sus repertorios andinos y tradicionales.

La nómina de músicos que encabezará el espectáculo está integrada por el Dúo Prado Andino, de Colombia, una formación que propone un recorrido por el cancionero tradicional colombiano y sudamericano utilizando instrumentos típicos como el tiple y el violín caucano. Además, la representación de Perú estará a cargo de Carmen Gutiérrez, cantautora e intérprete originaria de la ciudad de Jauja que cuenta con más de 15 años de recorrido profesional y se basa en una propuesta musical de identidad andina y las sonoridades características del Valle del Mantaro.

La velada tendrá como anfitriona a la instrumentista chilena Ana Contreras Rodríguez, quien se desempeña como música y directora del colectivo Sonamos Latinoamérica en el territorio de Entre Ríos. En esta ocasión, la artista subirá al escenario acompañada por el guitarrista Marco Pulgar Roa.

Las entradas anticipadas tienen un valor de $12.000, mientras que el costo en puerta será de $15.000. Para reservas, comunicarse al 343 4704095.