Estudiantes universitarios impulsan un festival cultural en la Plaza San Miguel

Los alumnos pertenecientes al Seminario Taller Tramando Medios, una iniciativa enfocada en los procesos de mediación cultural, comunicación comunitaria y educación popular, llevarán adelante el festival Tramando Festi este jueves 29 de octubre a partir de las 18 en el espacio de la Plaza San Miguel de Paraná.

La actividad se desarrollará en el marco de la primera edición que funciona como cierre de la maratón comunicacional impulsada por la misma cátedra, con el objetivo de extender el trabajo colectivo, la producción y el debate desarrollados durante las jornadas previas hacia un ámbito de encuentro con los vecinos, las familias y las comunidades educativas.

El evento ofrecerá una grilla de contenidos culturales que incluirá actuaciones musicales en vivo, intervenciones poéticas, espectáculos de danza, representaciones teatrales y distintas manifestaciones artísticas generadas en el marco del trayecto académico.

Según explicaron desde la organización integrada por la comunidad estudiantil, la convocatoria "trasciende la muestra de producciones para constituirse en una manifestación de acompañamiento a la situación de las universidades públicas del país". Es por eso que las producciones artísticas gestadas dentro de la casa de estudios saldrán a los espacios públicos con la intención de poner en valor la vigencia, la importancia y el rol transformador que cumple la educación superior pública en el territorio regional.

La actividad será gratuita y estará abierta a toda la comunidad.