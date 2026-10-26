“Jarana” reunirá teatro, circo, percusión y música en Plaza Alemania

Este sábado desde las 17, la Biblioteca Caminantes propone distintas actividades en la Plaza Alemania.

La Biblioteca Popular Caminantes realizará este sábado 31 de octubre, desde las 17, una nueva edición de Jarana, la jornada con la que compartirá en la Plaza Alemania el trabajo desarrollado durante el año en sus distintos talleres. La actividad será libre y gratuita.

La propuesta reunirá teatro, circo, percusión, serigrafía y otras experiencias que forman parte de la vida cotidiana de la biblioteca. Los gurises del Taller de Teatro y Circo mostrarán parte de lo trabajado durante el año, mientras que el elenco de Teatro Comunitario presentará una obra.

También habrá una actuación del Taller de Percusión, una intervención de las integrantes de la Ronda de Mujeres y una exposición con venta de producciones realizadas en el Taller de Serigrafía.

La jornada tendrá además feria de platos y Cantina Popular, con la invitación a acercarse con reposera y permanecer durante la tarde en la plaza.

El cierre será musical y estará a cargo de Tus Primos Orquesta, que pondrá el broche a la celebración con una propuesta para bailar.

Jarana comenzará a las 17 del sábado 31 de octubre en Plaza Alemania. La actividad marcará el cierre anual de los talleres de la Biblioteca Popular Caminantes y será abierta a toda la comunidad.