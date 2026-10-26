Kermozo Muñecos festejará su primer aniversario con un recital en La Salita de Perón

La banda Kermozo Muñecos llevará a cabo un recital en vivo este sábado 31 de octubre a las 20 en el espacio cultural La Salita de Perón, ubicado sobre calle Perón 648 de la capital provincial, con el objetivo de celebrar su primer aniversario de trayectoria musical junto al público de la región.

La propuesta musical de Kermozo Muñecos posee particularidades que la distinguen en la escena independiente de la ciudad de Paraná, ya que si bien la agrupación se consolidó en la capital entrerriana, ninguno de sus integrantes es oriundo de esta localidad.

En términos estéticos y sonoros, la formación integrada por Alexis Chausovsky, Carla Franc y Leopoldo Papasodaro aborda el género del rock desde una perspectiva singular, empleando instrumentos que no pertenecen tradicionalmente a la sonoridad rockera tradicional para interpretar un repertorio compuesto íntegramente por canciones de autoría propia.

Las letras de sus temas se enfocan fundamentalmente en la canción de protesta que manifiestan el descontento con las diversas formas de injusticia.

Durante la velada, el espacio ofrecerá un servicio de cantina a precios accesibles.

La actividad se desarrollará bajo la modalidad de aporte voluntario o a la gorra. Para reservas, comunicarse al 2644551678.