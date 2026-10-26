La compañía Moonlit Stage estrenará la obra de teatro "Hotel California"

El grupo teatral Moonlit Stage concretará el estreno de su nueva obra titulada "Hotel California" este domingo 1 de noviembre en el auditorio de la Escuela de Música de Paraná, con el propósito de llevar a las tablas una dramaturgia inspirada en la canción de la banda estadounidense Eagles.

La propuesta escénica narra la historia de un viajero exhausto que, al conducir durante la noche por la carretera, decide hacer una parada en un establecimiento lujoso, descubriendo de manera gradual que ingresó en un entorno de hedonismo y excesos del cual le resultará imposible escapar.

La puesta contará con un despliegue de 15 personajes pertenecientes a diversas épocas y décadas, que han quedado atrapados con el paso del tiempo en el lugar y buscan convencer al nuevo visitante de sumarse a ellos.

Esta producción representa el tercer montaje integral desarrollado por la compañía Moonlit Stage desde sus inicios en la actividad dramática local. La agrupación comenzó sus primeros pasos a través de jornadas dedicadas a la lectura, el debate y el análisis de libretos teatrales, para luego avanzar hacia la escritura de guiones propios y producciones de autoría independiente.

Dentro de su trayectoria reciente, la compañía llevó a la escena la obra "Wildest Dreams: un musical de Taylor Swift" durante la temporada de 2024, para posteriormente encarar en 2025 el espectáculo titulado "Encerrados", con el que concretaron una gira regional por salas de las ciudades de Paraná, Viale y la capital santafesina.

Para reservas, comunicarse al 343 4701824.