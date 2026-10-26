Los Nocheros, 40 años después: canciones que siguen encontrando a su gente

A las 21.17 de este domingo aparecieron Los Nocheros en el escenario del Centro Provincial de Convenciones y empezó a sonar Yo soy tu río. La sala estaba colmada. Muchos reconocían las canciones apenas comenzaban y las cantaron, las aplaudieron y, cuando la noche lo pidió, también se levantaron a bailar.

Paraná había sido elegida para cerrar la gira nacional de los 40 años. No era una ciudad ajena para el grupo: este mismo año habían vuelto para participar de la Fiesta Nacional del Mate y el año pasado también se habían presentado en el CPC. Pero esta vez, era la última noche de un recorrido armado alrededor de cuatro décadas de música.

Después llegaron La razón y Soy como soy. Mario Teruel miró hacia la sala y agradeció: “Qué hermoso verlas, verles, verlos, muchas gracias”. Más tarde volvería sobre esa cercanía: “Es tan bonito cantar acá, siempre”.

Los 40 años aparecieron también con humor. Teruel habló del “segundo cuarentazo” y jugó con aquello de que 20 años no es nada. Después contó algo que vienen advirtiendo en este tiempo: las canciones empezaron a circular entre gente que ni siquiera había nacido cuando muchas de ellas fueron grabadas.

“Estas benditas canciones que hace tanto tiempo nos han comunicado, gracias a Dios, ya están de nuevo en otra generación”, dijo. En Salta, contó, encuentran chicos de 18 o 20 años que se juntan a guitarrear y pueden pasar una hora o más cantando repertorio de Los Nocheros.

En el CPC predominaba, en cambio, un público de 40 años en adelante, gente que llegó a muchas de esas canciones bastante antes. Tal vez por eso algunos temas parecían traer algo más, había recuerdos ahí.

Sonaron Fiesta en la cueva, Me enamoré de una zamba, Boquita de luna, Movimiento de amor, Ausencia, La mora y Déjame que me vaya. Chacareras, zambas y ese costado romántico que terminó convirtiéndose en una de las marcas más reconocibles del grupo.

En algún momento, Mario contó una frase que suele escuchar entre el público: “Con estas canciones me he enamorado, me he casado, me he separado”. La sala se rió. Después de tantos años, algunas canciones ya no remiten solamente a un disco o a una época de Los Nocheros, quedaron mezcladas con historias personales, parejas, separaciones, viajes, fiestas y momentos que cada uno guarda por su cuenta.

También hubo lugar para algo más reciente: El amor es un viento que regresa, la zamba de Horacio Guarany que grabaron hace alrededor de un año. Siguieron En suspenso, Vuela una lágrima y Te digo adiós.

Con Roja boca volvieron a crecer las voces desde las butacas. En Voy a comerte el corazón a besos ya cantaba buena parte de la sala.

La lista continuó con Solo pa’ bailarla, Sin principio ni final y No saber de ti. A esa altura, varios temas empezaron sin presentación y el público sabía enseguida por dónde venía la cosa.

Teruel habló entonces de todo lo que ocurrió mientras esas canciones viajaban por el país: los músicos y cantores que fueron encontrando, la gente que los recibió para compartir un mate o un asado y también los distintos momentos que atravesaron como grupo.

“Antes decíamos: ojalá que nuestras canciones sirvan para devolverles tanto cariño, tanto afecto. Y ahora sabemos que hasta quedan pocas las canciones, porque esto ha pasado ya a una cuestión mucho más allá de la música”. Y agregó: “La subida, la bajada de la banda, la subida, la bajada de cada uno de los integrantes, siempre han estado ustedes, siempre han estado apoyándonos”.

Quizás eso explique buena parte de una gira como ésta. Desde el escenario estaban también aquellos que los hicieron; enfrente, quienes los escucharon mientras sus propias vidas iban cambiando.

“Esta posibilidad nuevamente de llegar a cantar después de tanto tiempo y compartir y abrazarnos así, de esta manera musicalmente, nos hace sentir muy orgullosos”, expresó Mario.

En el tramo final aparecieron Salta de ayer, Vino nochero, A Don Ata y La yapa. Después llegaron el carnavalito, Tómame y Te quedarás entre mis sábanas.

“Nos vamos yendo”, anunciaron antes de La Cerrillana. Pero el público todavía quería más. El aplauso fue largo, insistente, y Los Nocheros volvieron al escenario. El bis arrancó con Chacarera del rancho y siguió con El humahuaqueño. Para entonces había gente bailando, palmas y clima de fiesta. Era la última despedida.

Casi a las 23 terminó el concierto. Habían pasado cerca de dos horas desde Yo soy tu río, con zambas, chacareras, canciones románticas y un repertorio que buena parte de la sala llevaba consigo desde mucho antes de llegar esa noche al CPC.

Los Nocheros cerraron en Paraná la gira nacional por sus 40 años con el público de pie. Habían venido a celebrar una historia larga y terminaron compartiendo con la gente buena parte de un repertorio que, apenas comenzaba a sonar, encontraba voces del otro lado del escenario.